Идеально к чаю: рецепт творожных крендельков

Вкус крендельков можно обогатить, добавив корицу или ваниль.
Если хочется чего-то вкусного и сладкого, а в холодильнике внезапно обнаружилось немного творога, рекомендуем приготовить творожные крендельки к чаю по рецепту из кулинарного блога «Рецепты каждый день». Такая выпечка не заберет много времени и порадует вкусом и ароматом.
Творожные крендельки:
Ингредиенты:
- творог – 200 гр;
- яйцо – 1 шт;
- сахар – 2 ст. л;
- растительное масло – 2 ст. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- соль – щепотка;
- мука – 150 гр;
- молоко – 1 стакан.
Способ приготовления:
В глубокую миску выложить творог, хорошо размять его вилкой. Туда же добавить яйцо, соль, сахар, молоко, масло, а затем – просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить мягкое, но не липкое тесто.
Готовое тесто разделить на 12 равных частей, и каждый кусочек раскатать в жгут длиной 32 сантиметра.
Сформировать кренделек, с двух концов скручивая рулет. Если тесто липковатое, то необходимо слегка присыпать стол и заготовки мукой.
Далее с одной стороны необходимо обвалять крендельки в сахаре. Если сахар не прилипает, то можно слегка смазать молоком, а затем обвалять в сахаре.
Положить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда крендельки. Выпекать 20-25 минут до золотистого цвета.
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