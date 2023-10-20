ГлавнаяРецептыКлассический винегрет – салат на все случаи жизни Классический винегрет – салат на все случаи жизни На чтение: 2 минуты Этот овощной салат обычно готовят в первые дни поста или когда не употребляют мясные продукты. Но кроме этих вариантов, винегрет еще очень полезно есть через питательные ингредиенты: свеклу, кислую капусту, фасоль. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил рецепт классического салата винегрета, который вы с легкостью можете приготовить дома. Для этого вам требуются обычные ингредиенты, которые точно найдутся в каждом холодильнике. Читайте также Осеннее блюдо за 45 минут: готовим куриные голени с тыквой и фетой Подавайте его как к постному столу, так и к праздничному. Среди поклонников этого блюда много вегетарианцев, а еще спортсменов. Рецепт классического салата винегрет. Время: 1 час Порции: 6 Ингредиенты: – 200 граммов отварной фасоли – 4 картофелины; – 300 граммов квашеной капусты; – 1 маленький репчатый лук; – 1 – 2 моркови; – 4 ложки оливкового масла; – 2 свеклы; – 4 квашеных огурца; – зеленый горошек (по желанию). Приготовление: Отварите свеклу до готовности. Снимите с него кожуру и охладите. Морковь и картофель отварите в подсоленной воде до готовности в мундирах. Охладите овощи и почистите от кожуры, нарежьте средними кубиками. Салат винегрет / Фото tatyana severy day food Почистите лук от шелухи, разрежьте на две половины и мелко порежьте. Сцедите воду из фасоли и квашеной капусты. Выложите все ингредиенты в глубокую миску и тщательно перемешайте. Порежьте мелким кубиком квашеные огурцы и добавьте к овощам. Посолите салат и посахарьте по желанию, влейте растительные масла и еще раз тщательно перемешайте. По желанию добавьте зеленый горошек. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт салата? Попробуйте также приготовить полезные сладкие блюда, которые подойдут для завтрака. Поделитесь с друзьями