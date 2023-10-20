Классический винегрет – салат на все случаи жизни

Этот овощной салат обычно готовят в первые дни поста или когда не употребляют мясные продукты. Но кроме этих вариантов, винегрет еще очень полезно есть через питательные ингредиенты: свеклу, кислую капусту, фасоль.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подготовил рецепт классического салата винегрета, который вы с легкостью можете приготовить дома. Для этого вам требуются обычные ингредиенты, которые точно найдутся в каждом холодильнике.

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Подавайте его как к постному столу, так и к праздничному. Среди поклонников этого блюда много вегетарианцев, а еще спортсменов.

Рецепт классического салата винегрет.

Время: 1 час

1 час Порции: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов отварной фасоли

– 4 картофелины;

– 300 граммов квашеной капусты;

– 1 маленький репчатый лук;

– 1 – 2 моркови;

– 4 ложки оливкового масла;

– 2 свеклы;

– 4 квашеных огурца;

– зеленый горошек (по желанию).

Приготовление:

Отварите свеклу до готовности. Снимите с него кожуру и охладите.

Морковь и картофель отварите в подсоленной воде до готовности в мундирах. Охладите овощи и почистите от кожуры, нарежьте средними кубиками.



Салат винегрет / Фото tatyana severy day food

Почистите лук от шелухи, разрежьте на две половины и мелко порежьте.

Сцедите воду из фасоли и квашеной капусты. Выложите все ингредиенты в глубокую миску и тщательно перемешайте.

Порежьте мелким кубиком квашеные огурцы и добавьте к овощам.

Посолите салат и посахарьте по желанию, влейте растительные масла и еще раз тщательно перемешайте.

По желанию добавьте зеленый горошек.

Приятного аппетита!

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