ГлавнаяРецептыИдеальное блюдо для выходных: рецепт запеканки из сосисок, кабачков и яблок Идеальное блюдо для выходных: рецепт запеканки из сосисок, кабачков и яблок На чтение: 2 минуты Запеканка – это всегда хороший выбор, ведь позволяет не стоять у плиты. На выходных хочется отдохнуть, но это не значит, что придется отказаться от вкусной еды. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сосиски с овощами – это композиция, от которой просто нереально отрешиться. Мед и горчица станут идеальными «партнерами» для этого блюда. Интересно Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Еще одно преимущество этой запеканки – не слишком высокие затраты в расчете на одну порцию, так что если вы планируете звать гостей, то получите под рукой еще один надежный рецепт. Рецепт запеканки с сосисками, кабачками и яблоками Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты : – 1 кабачок (примерно 750 грамм); – 2 красные луковицы (нарезаем кольцами); – 2 яблока без кожуры и сердцевин (нарезаем кусочками); – 12 сосисок (куриные или свиньи); – 3 столовых ложки оливкового масла; – 1 столовая ложка жидкого меда; – 1 чайная ложка французской горчицы; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Разогреваем духовку до 220 градусов; На большой противень или в специальную форму для запекания выкладываем кабачки, яблоки и сосиски, посыпаем луком. Сбрызгиваем 1 столовой ложкой масла, солим, перчим и отправляем в духовку на 20 минут (если куриные сосиски, то их лучше выложить в форму позже, ведь они готовятся быстрее). Мед, горчицу и оставшееся масло смешиваем в отдельной мисочке. Поливаем соусом сосиски со всех сторон и возвращаем в духовку еще на несколько минут. Подавайте к столу горячим. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями