Описание приготовления:

Тем, кто обожает рыбные блюда, советуем приготовить золотистого карпа, добавляя пряный шалфей. Такое красочное блюдо можно подать даже на праздничный стол, не забывая про бокал белого охлажденного вина!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Карп Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Карп зеркальный 1 Килограмм

Картофель 3-4 Штук

Шалфей 1 Чайная ложка (сушеный молотый)

Чеснок 1-2 Зубчиков

Масло растительное 40 Миллилитров

Приправа для рыбы 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

124 ккал

Калорийность

12 г

Белки

7 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Золотистый карп с шалфеем»

Подготовьте указанные ингредиенты. Карпа очистите от чешуи и внутренностей, промойте внутри и снаружи и промокните бумажными салфетками. Картофель очистите от кожуры и промойте.

Смешайте шалфей с приправой и спрессуйте туда же пару очищенных зубчиков чеснока. Натрите карпа внутри и снаружи полученной смесью.

Картофель нарежьте ломтиками. Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее ломтики картофеля. Присыпьте их приправой для рыбы.

Выложите на картофель карпа и сбрызните его растительным маслом. Помните, что в процессе выпекания рыбу нужно будет еще несколько раз сбрызнуть маслом.

Разогрейте духовку до 200 градусов и запеките рыбу примерно 30-40 минут в зависимости от ее веса.

Выложите золотистого карпа на тарелку и добавьте картофель. Подайте приготовленное блюдо к столу горячим.