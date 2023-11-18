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Золотистый карп с шалфеем

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Золотистый карп с шалфеем

Описание приготовления:

Тем, кто обожает рыбные блюда, советуем приготовить золотистого карпа, добавляя пряный шалфей. Такое красочное блюдо можно подать даже на праздничный стол, не забывая про бокал белого охлажденного вина!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Карп Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Карп зеркальный 1 Килограмм
  • Картофель 3-4 Штук
  • Шалфей 1 Чайная ложка (сушеный молотый)
  • Чеснок 1-2 Зубчиков
  • Масло растительное 40 Миллилитров
  • Приправа для рыбы 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

124 ккал

Калорийность

12 г

Белки

7 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Золотистый карп с шалфеем»

Золотистый карп с шалфеем

Подготовьте указанные ингредиенты. Карпа очистите от чешуи и внутренностей, промойте внутри и снаружи и промокните бумажными салфетками. Картофель очистите от кожуры и промойте.

Золотистый карп с шалфеем

Смешайте шалфей с приправой и спрессуйте туда же пару очищенных зубчиков чеснока. Натрите карпа внутри и снаружи полученной смесью.

Золотистый карп с шалфеем

Картофель нарежьте ломтиками. Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее ломтики картофеля. Присыпьте их приправой для рыбы.

Золотистый карп с шалфеем

Выложите на картофель карпа и сбрызните его растительным маслом. Помните, что в процессе выпекания рыбу нужно будет еще несколько раз сбрызнуть маслом.

Золотистый карп с шалфеем

Разогрейте духовку до 200 градусов и запеките рыбу примерно 30-40 минут в зависимости от ее веса.

Золотистый карп с шалфеем

Выложите золотистого карпа на тарелку и добавьте картофель. Подайте приготовленное блюдо к столу горячим.

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