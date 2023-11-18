Описание приготовления:
Тем, кто обожает рыбные блюда, советуем приготовить золотистого карпа, добавляя пряный шалфей. Такое красочное блюдо можно подать даже на праздничный стол, не забывая про бокал белого охлажденного вина!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Карп Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Карп зеркальный 1 Килограмм
- Картофель 3-4 Штук
- Шалфей 1 Чайная ложка (сушеный молотый)
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Приправа для рыбы 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
124 ккал
Калорийность
12 г
Белки
7 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Золотистый карп с шалфеем»
Подготовьте указанные ингредиенты. Карпа очистите от чешуи и внутренностей, промойте внутри и снаружи и промокните бумажными салфетками. Картофель очистите от кожуры и промойте.
Смешайте шалфей с приправой и спрессуйте туда же пару очищенных зубчиков чеснока. Натрите карпа внутри и снаружи полученной смесью.
Картофель нарежьте ломтиками. Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее ломтики картофеля. Присыпьте их приправой для рыбы.
Выложите на картофель карпа и сбрызните его растительным маслом. Помните, что в процессе выпекания рыбу нужно будет еще несколько раз сбрызнуть маслом.
Разогрейте духовку до 200 градусов и запеките рыбу примерно 30-40 минут в зависимости от ее веса.
Выложите золотистого карпа на тарелку и добавьте картофель. Подайте приготовленное блюдо к столу горячим.