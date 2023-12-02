Идеальное сочетание. Салат, который я точно буду готовить на Новый год

Новогодние салаты являются одним из важных атрибутов праздничного стола. Они нужны для того, чтобы заменить закуску и быть украшением на торжественном ужине.

Многие хозяйки считают, что самое важное яство на новогоднем столе — это горячее блюдо. Однако, оно быстро заканчивается и тогда внимание гостей привлекают именно салаты. По этой причине чем больше разных салатов на столе — тем лучше.

Не стоит зацикливаться только на традиционных салатах — Оливье, Цезаре и Сельди под шубой. Помимо них есть много интересных новых салатов, которые поразят гостей.

Один из таких салатов готовы вам предоставить.

Ингредиенты для салата:

Говядина вареная — 500 г;

Огурцы маринованные — 7 шт.;

Яйца вареные — 6 шт.;

Грецкие орехи — 200 г;

Майонез — 200 г;

Болгарский перец;

Белок вареного яйца — 1 шт.;

Укроп — веточки.

Приготовление салата:

Отвариваем говядину в соленой воде не менее 5 часов. Нарезаем вареную говядину на маленькие кусочки. Делим нарезанное мясо на две части.

Одну часть мяса выкладываем первым слоем в кондитерское кольцо, слегка утрамбовываем. Смазываем мясной слой сеточкой из майонеза.

Нарезаем маринованные огурцы маленьким кубиком. ½ часть огурцов выкладываем ровным слоем на мясной слой. По желанию можно нарезать мелко пару зубчиков чеснока и добавить к огурцам.

Каждый слой смазываем тонкой сеточкой из майонеза. 3 очищенных яйца нарезаем мелким кубиком, выкладываем на слой из маринованных огурцов.

Аналогично выкладываем слой из остатков мяса, затем огурцов с чесноком и яиц. Рубим на крупную крошку грецкие орехи, посыпаем ими верхушку салата.

Оставляем салат пропитываться в холодильнике на 2 часа. В качестве украшения нарезаем болгарский перец тонкими кольцами — достаточно одно.

Из белка яйца создаем цветочек, измельчаем в мелкую крошку желток. Кладем в центр на верхушку салата кольцо из перца, на кольцо — цветочек из белка. В данный цветочек высыпаем измельченный желток.

Также перцем можно украсить весь салат, добавить в качестве лепестков укроп. Получается красивый и вкусный салат из говядины

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