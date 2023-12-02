Описание приготовления:
Горох может быть разных сортов, какие-то развариваются быстро, каким-то нужно время. Чтобы такой горох быстрее сварился, налейте в него растительное масло или добавьте немного пищевой соды.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Бобовые / Горох / Курица копчёная Блюдо: Горячие блюда / Пюре
Состав / Ингредиенты:
- Горох 200 Грамм (желтый, половинками)
- Масло растительное 20 Грамм (без запаха и вкуса)
- Курица копченая 150 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Вода 600 Миллилитров
- Лук зеленый По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
103 ккал
Калорийность
5 г
Белки
4 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гороховое пюре с копченой курицей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления горохового пюре с копченой курицей.
Горох промойте и залейте теплой водой, оставьте на 8 часов для набухания.
Горох промойте и залейте водой, поставьте на медленный огонь и варите в течение 1-1.5 до мягкого состояния.
В сковороду налейте растительное масло, выложите мелко нарезанный репчатый лук. У копченой курицы удалите кожу, кости и порежьте на кусочки. Добавьте курицу к луку и обжаривайте в течение 5-7 минут, перемешивая.
Пюре пробейте блендером до однородного, мягкого пюре. Добавьте в пюре обжаренную курочку с луком и перемешайте. Все посолите, поперчите, прогрейте в течение 2-3 минут на медленном огне, перемешивая, и подавайте к столу.
Приятного аппетита!