Описание приготовления:

Горох может быть разных сортов, какие-то развариваются быстро, каким-то нужно время. Чтобы такой горох быстрее сварился, налейте в него растительное масло или добавьте немного пищевой соды.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Курица / Бобовые / Горох / Курица копчёная Блюдо: Горячие блюда / Пюре

Состав / Ингредиенты:

Горох 200 Грамм (желтый, половинками)

Масло растительное 20 Грамм (без запаха и вкуса)

Курица копченая 150 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Вода 600 Миллилитров

Лук зеленый По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

103 ккал

Калорийность

5 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гороховое пюре с копченой курицей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления горохового пюре с копченой курицей.

Горох промойте и залейте теплой водой, оставьте на 8 часов для набухания.

Горох промойте и залейте водой, поставьте на медленный огонь и варите в течение 1-1.5 до мягкого состояния.

В сковороду налейте растительное масло, выложите мелко нарезанный репчатый лук. У копченой курицы удалите кожу, кости и порежьте на кусочки. Добавьте курицу к луку и обжаривайте в течение 5-7 минут, перемешивая.

Пюре пробейте блендером до однородного, мягкого пюре. Добавьте в пюре обжаренную курочку с луком и перемешайте. Все посолите, поперчите, прогрейте в течение 2-3 минут на медленном огне, перемешивая, и подавайте к столу.

Приятного аппетита!