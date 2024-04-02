ГлавнаяРецептыИдеальные к праздничному столу: простой и быстрый рецепт лимонных капкейков Идеальные к праздничному столу: простой и быстрый рецепт лимонных капкейков На чтение: 1 минута Пасхальное застолье – это не только кулич и мясные блюда. Важно позаботиться и о сладеньком, чтобы завершить угощение на хорошей ноте. НОВОСТИ ВКУСНО Лимонные капкейки нежные и пышные, как сама весна. Их рецепт настолько простой, что можете смело звать на кухню детей и вместе готовить эту вкуснятину. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Рецепт лимонных капкейков Время: 30 минут Порций: 12 капкейков Ингредиенты: для капкейков: – 200 грамм сливочного масла; – 200 грамм сахарной пудры; – 3 яйца; – 200 грамм муки со щепоткой разрыхлителя; – половина лимона – цедра и сок цедра и сок; – 1 столовая ложка молока; для глазури: – 250 грамм сахарной пудры; – 125 грамм масла; – сок и цедра половины лимона. Приготовление: Духовку разогреваем до 180 градусов. Готовим 12 форм для кексов. В большой миске взбиваем масло и сахар, пока смесь не станет бледной и пышной. Добавляем яйца по одному и продолжаем взбивать. Добавляем муку и цедру лимона. В конце осторожно вливаем лимонный сок и молоко. Распределяем тесто по формам и готовим 25 минут. Готовим глазурь: пудру просеиваем в миску, добавляем масло и взбиваем до пышной массы. Добавляем цедру лимона, сок и молоко. Когда кексики остынут – украшаем кремом. Приятного аппетита! Бисквит будет идеальным: все решит только один ингредиент. Поделитесь с друзьями