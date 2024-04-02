Идеальные к праздничному столу: простой и быстрый рецепт лимонных капкейков

Пасхальное застолье – это не только кулич и мясные блюда. Важно позаботиться и о сладеньком, чтобы завершить угощение на хорошей ноте.

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Лимонные капкейки нежные и пышные, как сама весна. Их рецепт настолько простой, что можете смело звать на кухню детей и вместе готовить эту вкуснятину.

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Рецепт лимонных капкейков

Время: 30 минут

Порций: 12 капкейков

Ингредиенты:

для капкейков:

– 200 грамм сливочного масла;

– 200 грамм сахарной пудры;

– 3 яйца;

– 200 грамм муки со щепоткой разрыхлителя;

– половина лимона – цедра и сок цедра и сок;

– 1 столовая ложка молока;

для глазури:

– 250 грамм сахарной пудры;

– 125 грамм масла;

– сок и цедра половины лимона.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 180 градусов. Готовим 12 форм для кексов. В большой миске взбиваем масло и сахар, пока смесь не станет бледной и пышной. Добавляем яйца по одному и продолжаем взбивать. Добавляем муку и цедру лимона. В конце осторожно вливаем лимонный сок и молоко. Распределяем тесто по формам и готовим 25 минут. Готовим глазурь: пудру просеиваем в миску, добавляем масло и взбиваем до пышной массы. Добавляем цедру лимона, сок и молоко. Когда кексики остынут – украшаем кремом.

Приятного аппетита!

Бисквит будет идеальным: все решит только один ингредиент.