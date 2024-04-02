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Идеальные к праздничному столу: простой и быстрый рецепт лимонных капкейков

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Идеальные к праздничному столу: простой и быстрый рецепт лимонных капкейков

Пасхальное застолье – это не только кулич и мясные блюда. Важно позаботиться и о сладеньком, чтобы завершить угощение на хорошей ноте.

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Лимонные капкейки нежные и пышные, как сама весна. Их рецепт настолько простой, что можете смело звать на кухню детей и вместе готовить эту вкуснятину.

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Рецепт лимонных капкейков

Время: 30 минут

Порций: 12 капкейков

Ингредиенты:

для капкейков:

– 200 грамм сливочного масла;
– 200 грамм сахарной пудры;
– 3 яйца;
– 200 грамм муки со щепоткой разрыхлителя;
– половина лимона – цедра и сок цедра и сок;
– 1 столовая ложка молока;

для глазури:
– 250 грамм сахарной пудры;
– 125 грамм масла;
– сок и цедра половины лимона.

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  2. Готовим 12 форм для кексов.
  3. В большой миске взбиваем масло и сахар, пока смесь не станет бледной и пышной.
  4. Добавляем яйца по одному и продолжаем взбивать.
  5. Добавляем муку и цедру лимона. В конце осторожно вливаем лимонный сок и молоко.
  6. Распределяем тесто по формам и готовим 25 минут.
  7. Готовим глазурь: пудру просеиваем в миску, добавляем масло и взбиваем до пышной массы. Добавляем цедру лимона, сок и молоко.
  8. Когда кексики остынут – украшаем кремом.

Приятного аппетита!

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