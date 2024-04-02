Описание приготовления:

Морковь и творог — очень вкусное сочетание и лакомство получается легким. Сочетание с лимонной цедрой и изюмом только дополняет его приятным ароматом. Попробуйте приготовить такой кекс, не пожалеете! Готовится проще простого!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Творог 150 Грамм

Яйца 3 Штуки (некрупные)

Морковь 200 Грамм

Сахар 150 Грамм

Мука пшеничная 130 Грамм

Изюм 30 Грамм

Ванилин 1 Штука (пакетик)

Разрыхлитель 1 Штука (пакетик)

Лимон 1 Штука (сок и цедра)

Сахарная пудра По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

185 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожно-морковный кекс»

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

В подходящую миску выложите творог, добавьте яйца, сахар и ванилин. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Морковь очистите и натрите на мелкой терке, добавьте в творожную массу. Добавьте натертую цедру лимона.

Изюм промойте и обсушите, добавьте его в тесто. Добавьте просеянную муку. Перемешайте тесто.

Всыпьте разрыхлитель и сок лимона (около 1 чайной ложки). Тщательно перемешайте тесто.

Тесто выложите в форму, выстеленную пергаментом. Выпекайте кекс в заранее разогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут.

Достаньте готовый кекс. Готовность определите деревянной шпажкой, она должна выйти абсолютно сухой из середины кекса. Дайте кексу полностью остыть.

По желанию остывший кекс посыпьте сахарной пудрой.

Нарежьте на кусочки и подавайте к чаю. Приятного чаепития!