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Творожно-морковный кекс

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Творожно-морковный кекс

Описание приготовления:

Морковь и творог — очень вкусное сочетание и лакомство получается легким. Сочетание с лимонной цедрой и изюмом только дополняет его приятным ароматом. Попробуйте приготовить такой кекс, не пожалеете! Готовится проще простого!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 150 Грамм
  • Яйца 3 Штуки (некрупные)
  • Морковь 200 Грамм
  • Сахар 150 Грамм
  • Мука пшеничная 130 Грамм
  • Изюм 30 Грамм
  • Ванилин 1 Штука (пакетик)
  • Разрыхлитель 1 Штука (пакетик)
  • Лимон 1 Штука (сок и цедра)
  • Сахарная пудра По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

185 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожно-морковный кекс»

Творожно-морковный кекс

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Творожно-морковный кекс

В подходящую миску выложите творог, добавьте яйца, сахар и ванилин. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Творожно-морковный кекс

Морковь очистите и натрите на мелкой терке, добавьте в творожную массу. Добавьте натертую цедру лимона.

Творожно-морковный кекс

Изюм промойте и обсушите, добавьте его в тесто. Добавьте просеянную муку. Перемешайте тесто.

Творожно-морковный кекс

Всыпьте разрыхлитель и сок лимона (около 1 чайной ложки). Тщательно перемешайте тесто.

Творожно-морковный кекс

Тесто выложите в форму, выстеленную пергаментом. Выпекайте кекс в заранее разогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут.

Творожно-морковный кекс

Достаньте готовый кекс. Готовность определите деревянной шпажкой, она должна выйти абсолютно сухой из середины кекса. Дайте кексу полностью остыть.

Творожно-морковный кекс

По желанию остывший кекс посыпьте сахарной пудрой.

Творожно-морковный кекс

Нарежьте на кусочки и подавайте к чаю. Приятного чаепития!

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