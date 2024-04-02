Описание приготовления:
Морковь и творог — очень вкусное сочетание и лакомство получается легким. Сочетание с лимонной цедрой и изюмом только дополняет его приятным ароматом. Попробуйте приготовить такой кекс, не пожалеете! Готовится проще простого!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Творог 150 Грамм
- Яйца 3 Штуки (некрупные)
- Морковь 200 Грамм
- Сахар 150 Грамм
- Мука пшеничная 130 Грамм
- Изюм 30 Грамм
- Ванилин 1 Штука (пакетик)
- Разрыхлитель 1 Штука (пакетик)
- Лимон 1 Штука (сок и цедра)
- Сахарная пудра По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
185 ккал
Калорийность
4 г
Белки
5 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожно-морковный кекс»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
В подходящую миску выложите творог, добавьте яйца, сахар и ванилин. Тщательно перемешайте до однородной массы.
Морковь очистите и натрите на мелкой терке, добавьте в творожную массу. Добавьте натертую цедру лимона.
Изюм промойте и обсушите, добавьте его в тесто. Добавьте просеянную муку. Перемешайте тесто.
Всыпьте разрыхлитель и сок лимона (около 1 чайной ложки). Тщательно перемешайте тесто.
Тесто выложите в форму, выстеленную пергаментом. Выпекайте кекс в заранее разогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут.
Достаньте готовый кекс. Готовность определите деревянной шпажкой, она должна выйти абсолютно сухой из середины кекса. Дайте кексу полностью остыть.
По желанию остывший кекс посыпьте сахарной пудрой.
Нарежьте на кусочки и подавайте к чаю. Приятного чаепития!