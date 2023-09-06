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Идеальный обед за час для всей семьи – рецепт запеченной рыбы с овощами

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Идеальный обед за час для всей семьи – рецепт запеченной рыбы с овощами

Не знаете, что приготовить на обед для семьи, чтобы было быстро, сытно и главное вкусно? У нас есть рецепт запеченной рыбы с овощами, которая точно станет одним из влюбленных вариантов трапезы.

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Рыба – это тот продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого хотя бы 1 – 2 раза в неделю. Из нее можно приготовить любые блюда: от закуски до основного блюда.

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Мы предлагаем рецепт запеченной диетической рыбы с овощами, с которой вы справитесь буквально через час. Результат будет непревзойденным – поверьте.

Запеченная рыба с овощами

  • Время: 1 час
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 рыба (дорадо, сибас, скумбрия);
– соль;
– черный молотый перец;
– куркума;
– хмели-суннели;
– масло;
– лимон;
– розмарин.
– Овощи: сладкий перец, кабачок, баклажан, картофель, грибы, морковь;
– масло;
– соль;
– итальянские травы.

Приготовление:

  • Очищенную рыбу просушиваем, делаем надрезы. Щедрой щепоткой соли солим со всех сторон, перчим, сверху посыпаем куркумой и хмули сунели – делаем рыбе массаж.
  • Сбрызгиваем маслом и оставляем на 30 минут.
  • Картофель и морковь нарезаем произвольными кусочками, отвариваем заранее в кипящей воде 5 минут от закипания.
  • ️Соединяем нарезанные перец, баклажан, кабачок, грибы, отварные картофель и морковь, добавляем 2 – 3 ложки растительного масла, соль, итальянские травы.
  • Перемешиваем и выкладываем на противень, посередине выкладываем рыбу.
  • Запекаем блюдо в разогретой при 200 градусах духовке 30 минут.

Приятного аппетита!

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