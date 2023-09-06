ГлавнаяРецептыИдеальный обед за час для всей семьи – рецепт запеченной рыбы с овощами Идеальный обед за час для всей семьи – рецепт запеченной рыбы с овощами На чтение: 2 минуты Не знаете, что приготовить на обед для семьи, чтобы было быстро, сытно и главное вкусно? У нас есть рецепт запеченной рыбы с овощами, которая точно станет одним из влюбленных вариантов трапезы. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Рыба – это тот продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого хотя бы 1 – 2 раза в неделю. Из нее можно приготовить любые блюда: от закуски до основного блюда. Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней Мы предлагаем рецепт запеченной диетической рыбы с овощами, с которой вы справитесь буквально через час. Результат будет непревзойденным – поверьте. Запеченная рыба с овощами Время: 1 час Порции: 2 Ингредиенты: – 1 рыба (дорадо, сибас, скумбрия); – соль; – черный молотый перец; – куркума; – хмели-суннели; – масло; – лимон; – розмарин. – Овощи: сладкий перец, кабачок, баклажан, картофель, грибы, морковь; – масло; – соль; – итальянские травы. Приготовление: Очищенную рыбу просушиваем, делаем надрезы. Щедрой щепоткой соли солим со всех сторон, перчим, сверху посыпаем куркумой и хмули сунели – делаем рыбе массаж. Сбрызгиваем маслом и оставляем на 30 минут. Картофель и морковь нарезаем произвольными кусочками, отвариваем заранее в кипящей воде 5 минут от закипания. ️Соединяем нарезанные перец, баклажан, кабачок, грибы, отварные картофель и морковь, добавляем 2 – 3 ложки растительного масла, соль, итальянские травы. Перемешиваем и выкладываем на противень, посередине выкладываем рыбу. Запекаем блюдо в разогретой при 200 градусах духовке 30 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить одесскую икру из баклажанов. Поделитесь с друзьями