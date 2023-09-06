Чтобы лучше видеть: врачи сказали, как чай сказывается на зрении

Офтальмолог Михаил Коновалов в разговоре с «ФедералПресс» рассказал о не самых известных свойствах чая. По словам эксперта, напиток защищает органы зрения от различных заболеваний, в том числе катаракты.

Коновалов объяснил, что чай помогает улучшить зрение за счет высокого содержания катехинов в составе — веществ, которые снимают воспаление и работают как антиоксиданты.

Первыми о пользе чая для зрения заговорили китайские ученые. Они провели эксперимент: сравнили состояние здоровья участников, которые регулярно пили чай, и тех, кто от напитка отказался. Выяснилось, что представители первой группы на 16% реже страдали от глазных болезней.