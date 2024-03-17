Идеальный перекус: как приготовить английские «пастушьи» пирожки с мясом

Это очень вкусные пирожки с начинкой. Их легко приготовить и удобно брать с собой на пикник или на работу.

Английские «пастушьи» пирожки с мясом принято подавать с бульоном, или легким супчиком на обед. Их также удобно брать с собой на работу, в школу, или пикник. Фарш для начинки можно готовить не только из говядины или телятины, но и из мяса птицы, например, индейки, курицы или утки. Рецепт этих пирожков с мясом достаточно интересный. Им поделились на сайте Smachnota.

Английские «пастушьи» пирожки с мясом в английском стиле

Ингредиенты:

300 г муки;

350-400 г телятины (мякоть) или филе индейки, курицы или утки;

160 грамм сливочного масла;

1 большое куриное яйцо;

250-280 грамм картофеля;

150 грамм лука репчатого;

три столовые ложки мясного бульона;

по вкусу смесь различной зелени: шалфей, шпинат, петрушка, тимьян;

перец и соль по вкусу, масло для жарки начинки, примерно 50-70 мл.

Просеянную муку и охлажденное нарезанное масло перетрите в крошку руками. Влейте три столовые ложки холодной воды, добавьте щепотку-полторы соли и замесите тесто.

Тесто должно получиться мягким. Заверните его в пленку и положите в холодильник на 40 минут. А пока нарежьте кубиками лук и обжарьте.

Мясо тоже нарежьте или нарубите мелко кусочками до состояния фарша. Добавьте к луку. Картофель нарежьте очень тонкими ломтиками. Затем посолите начинку и поперчите. Покрошите зелень, влейте бульон и протушите на небольшом огне около 15 минут под крышкой. Периодически перемешивайте.

Тесто достаньте из пленки и разделите на 6 равных порций. Каждую раскатайте до толщины 3 мм. Распределите по тесту начинку, смажьте край лепешек взбитым яйцом и слепите овальные пирожки с острыми кончиками.

Смажьте сверху еще яйцом и отправьте на противне в духовку, включенную заранее и разогрейте до 200°С. Через 20 минут английские «пастушьи» пирожки с мясом и картошкой будут готовы.

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