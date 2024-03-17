Вы будете шокированы, как не знали о такой вкуснятине раньше: готовим салат «Шаурма»

Рецептов вкусных и простых салатов есть множество. Одним из таких является «Шаурма». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сочная курочка сделает его питательным. А интересная заправка превратит блюдо в шедевр. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Салат «Шаурма» Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 куриная грудка;

– приправа к курице по вкусу;

– масло по вкусу;

– 1 лаваш;

– 1 огурец;

– 1 томат;

– 100 граммов салата;

– 50 граммов моркови по-корейски. Соус:

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки майонеза 67%;

– 1 чайная ложка зернистой горчицы;

– 1 зубчик чеснока;

– черный перец по вкусу. Приготовление: Нарежьте куриное филе и приправьте специями. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистой корочки. Огурец и помидор нарежьте произвольными кусочками. Нарежьте лаваш небольшими кубиками. Также его можно подсушить на сухой сковороде. Смешайте все ингредиенты для соуса в отдельной миске. Положите в глубокую миску все ингредиенты для салата, соус и хорошо перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат с беконом.