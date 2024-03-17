ГлавнаяРецептыВы будете шокированы, как не знали о такой вкуснятине раньше: готовим салат «Шаурма» Вы будете шокированы, как не знали о такой вкуснятине раньше: готовим салат «Шаурма» На чтение: 1 минута Рецептов вкусных и простых салатов есть множество. Одним из таких является «Шаурма». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сочная курочка сделает его питательным. А интересная заправка превратит блюдо в шедевр. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Салат «Шаурма» Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 1 куриная грудка; – приправа к курице по вкусу; – масло по вкусу; – 1 лаваш; – 1 огурец; – 1 томат; – 100 граммов салата; – 50 граммов моркови по-корейски. Соус: – 2 столовые ложки сметаны; – 2 столовые ложки майонеза 67%; – 1 чайная ложка зернистой горчицы; – 1 зубчик чеснока; – черный перец по вкусу. Приготовление: Нарежьте куриное филе и приправьте специями. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистой корочки. Огурец и помидор нарежьте произвольными кусочками. Нарежьте лаваш небольшими кубиками. Также его можно подсушить на сухой сковороде. Смешайте все ингредиенты для соуса в отдельной миске. Положите в глубокую миску все ингредиенты для салата, соус и хорошо перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат с беконом. Поделитесь с друзьями