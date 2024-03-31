Идеальный рецепт, чтобы порадовать родных: готовим воздушные краффины вместо кулича

Пышный и мягкий крафин родом из Австралии. Он идеально подходит для праздничного стола на Пасху. ДЕСЕРТЫ Автором гибрида круассана и маффина считают кулинара Кейт Рейд. Краффины могут иметь различные вариации в зависимости от рецептуры и личных предпочтений. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Простой рецепт краффинов Время : 3 часа 20 минут

: 3 часа 20 минут Порций: 4 Ингредиенты для теста:

– 700 граммов муки;

– 40 граммов прессованных дрожжей;

– 220 миллилитров молока 2,5%;

– 200 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 яйца;

– 180 граммов масла;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 чайная ложка молотого мускатного ореха;

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов клюквы;

– 100 граммов цукатов;

– 100 граммов мака;

– 100 граммов сушеных вишен;

– 40 граммов сахарной пудры. Приготовление: В теплое молоко добавьте 2 столовые ложки сахара, дрожжи и перемешайте. Поставьте в теплое место на 10 минут. В чашу блендера вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, 80 граммов растопленного масла и подготовленную опару. Частями добавляя муку, начните замешивать тесто. Далее замешивайте тесто на столе, присыпая его мукой. Затем переложите его в миску, смажьте маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 1,5 часа. Промойте изюм и сушеную клюкву. По желанию залейте ее коньяком. Готовое тесто помните и разделите на 4 части. Одну тонко раскатайте на посыпанной мукой поверхности. Смажьте ее мягким маслом и равномерно посыпьте изюмом, клюквой и мускатным орехом. Заверните тесто рулетом и разрежьте его вдоль пополам, но не до конца. Заверните половинки улиткой, формируя пасочку. Переложите ее в бумажную форму диаметром 13 сантиметров. Раскатайте вторую часть теста, смажьте маслом и посыпьте ее цукатами. Сформируйте такую же пасочку и выложите в формочку. Третью и четвертую части посыпьте маком с сахаром, сушеной вишней и сформируйте пасочки. Поместите куличи в теплое место на 40 минут, чтобы они подошли. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. За 5 минут до готовности смажьте куличи желтком, взбитым с сахаром. Готовые краффины посыпьте сахарной пудрой. Ищете вкусный рецепт на Пасху? Попробуйте приготовить эти фантастические фаршированные яйца.