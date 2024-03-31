Описание приготовления:

В этом торте вкусное сочетание крем-чиза с персиками. Но, по желанию, крем можно сделать только из взбитых сливок или творожный. Вместо персиков так же можно взять ананасы или клубнику.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мак Блюдо: Выпечка / Торты / Бисквитный торт

Состав / Ингредиенты:

Сахар 170 Грамм

Яйца 3 Штуки

Мука пшеничная 170 Грамм

Молоко 120 Миллилитров

Сливочное масло 60 Грамм

Мак 3 Ст. ложки

Сода 1/3 Чайных ложки

Персик консервированный 250 Грамм

Сливки 500 Миллилитров (33-35% жирности)

Сыр творожный 500 Грамм (сливочный)

Сахарная пудра 4 Ст. ложки

Количество порций 10

Калорийность

373 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

52 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маковый торт с консервированными персиками»

Для приготовления торта подготовьте все необходимые ингредиенты. Персики в начинку можно брать свежие или консервированные.

В ковше поставьте греться молоко и сливочное масло. Доведите до кипения. Масло должно растаять.

Яйца взбейте с сахаром в пышную и светлую массу.

К яйцам постепенно вводите муку с содой и горячую молочную массу. Вмешивайте все вручную, чтобы тесто оставалось пышным.

Затем аккуратно вмешайте в тесто мак.

Готовое тесто перелейте в форму для выпечки (диаметром 16-18 см.) и поставьте в духовку при температуре 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый бисквит немного увеличится в размере и подрумянится. Извлеките его из духовки и остудите. Затем оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 6-8 часов, чтобы он отлежался.

Для сборки торта разрежьте бисквит на 3 коржа. Пропитайте коржи сиропом от консервированных персиков.

Сами персики нарежьте на небольшие кусочки.

Для крема соедините половину сливок, сыра и сахарной пудры. Взбейте в крем.

Промажьте коржи кремом и добавьте персики. Так соберите торт. Чтобы он был ровнее, можно обернуть его ацетатной пленкой и затянуть в кольцо. Уберите торт в холодильник на ночь, чтобы он настоялся.

Для внешнего выравнивания и украшения взбейте вторую часть ингредиентов для крема. Выровняйте торт снаружи и украсьте на свой вкус.

Маковый торт с консервированными персиками готов. Нарежьте его на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!