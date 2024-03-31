Описание приготовления:
В этом торте вкусное сочетание крем-чиза с персиками. Но, по желанию, крем можно сделать только из взбитых сливок или творожный. Вместо персиков так же можно взять ананасы или клубнику.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мак Блюдо: Выпечка / Торты / Бисквитный торт
Состав / Ингредиенты:
- Сахар 170 Грамм
- Яйца 3 Штуки
- Мука пшеничная 170 Грамм
- Молоко 120 Миллилитров
- Сливочное масло 60 Грамм
- Мак 3 Ст. ложки
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Персик консервированный 250 Грамм
- Сливки 500 Миллилитров (33-35% жирности)
- Сыр творожный 500 Грамм (сливочный)
- Сахарная пудра 4 Ст. ложки
Количество порций 10
Калорийность
373 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
52 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маковый торт с консервированными персиками»
Для приготовления торта подготовьте все необходимые ингредиенты. Персики в начинку можно брать свежие или консервированные.
В ковше поставьте греться молоко и сливочное масло. Доведите до кипения. Масло должно растаять.
Яйца взбейте с сахаром в пышную и светлую массу.
К яйцам постепенно вводите муку с содой и горячую молочную массу. Вмешивайте все вручную, чтобы тесто оставалось пышным.
Затем аккуратно вмешайте в тесто мак.
Готовое тесто перелейте в форму для выпечки (диаметром 16-18 см.) и поставьте в духовку при температуре 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый бисквит немного увеличится в размере и подрумянится. Извлеките его из духовки и остудите. Затем оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 6-8 часов, чтобы он отлежался.
Для сборки торта разрежьте бисквит на 3 коржа. Пропитайте коржи сиропом от консервированных персиков.
Сами персики нарежьте на небольшие кусочки.
Для крема соедините половину сливок, сыра и сахарной пудры. Взбейте в крем.
Промажьте коржи кремом и добавьте персики. Так соберите торт. Чтобы он был ровнее, можно обернуть его ацетатной пленкой и затянуть в кольцо. Уберите торт в холодильник на ночь, чтобы он настоялся.
Для внешнего выравнивания и украшения взбейте вторую часть ингредиентов для крема. Выровняйте торт снаружи и украсьте на свой вкус.
Маковый торт с консервированными персиками готов. Нарежьте его на кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!