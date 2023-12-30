Идеальный рецепт на Новый год: зимнее тирамису с мандаринами – новый тренд с ТикТок

В волшебное время зимних праздников, когда воздух наполнен ароматами мандаринов, нет лучшей идеи, чем приготовить из них особый десерт. Это лакомство точно понравится всем.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вокруг бушует атмосфера встречи Нового года, тирамису с мандаринами будет отличной опцией на праздничном столе. В нем сочетается нежность традиционного тирамису и свежесть мандаринов.

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Тирамису с мандаринами

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты (на форму 18 сантиметров):

– 350 грамм очищенных мандаринок;

– 300 грамм печенья савоярди;

– 500 грамм маскарпоне;

– 300 миллилитров сливок 33%;

– 120 грамм сахарной пудры.

Приготовление:

Очистите мандарины от кожуры и перебейте блендером в состояние пюре. Холодные сливки взбивайте до стойкой пышной массы. Всыпьте в эту массу сахарную пудру, маскарпоне и аккуратно перемешайте до однородности. Тортовницу (или другую форму) смажьте дно кремом. Вмочите печенье в мандариновое пюре и выложите по стенке формы. Тогда печенье полностью окуните в мандариновое пюре, выложите внутрь и обмажьте 1/3 крема. Так повторяйте еще 2 раза. В общей сложности должно быть 3 слоя печенья и 3 слоя крема. Снимите форму. При желании украсьте мандаринками, веточками розмарина и сахарной пудрой и отправьте в холодильник минимум на 5 – 6 часов.

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