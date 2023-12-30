Описание приготовления:

Плавленый сыр выбирайте твердого сорта, так готовая закуска будет лучше держать форму. При желании внутрь можно положить любимый орешек, он значительно разнообразит вкус готовой закуски.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Сыр твердый 100 Грамм

Сыр плавленый 100 Грамм

Майонез 1 Ст. ложка

Яйцо куриное 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 8

Как приготовить «Сырная закуска «Снежки»»

Подготовьте ингредиенты. Яйцо заранее отварите не дольше 10 минут, остудите в холодной воде.

В глубокую миску натрите плавленый сырок, вареное яйцо, треть твердого сыра и чеснок. Добавьте майонез и немного молотого перца.

Перемешайте начинку до однородности.

Оставшийся твердый сыр натрите на самой мелкой терке. Набирайте чайной ложкой сырную смесь, скатайте из нее шарик, обваляйте в стружке из твердого сыра.

Украсьте закуску по своему желанию, отправьте на время в холодильник перед подачей. Сырная закуска «Снежки» готова!