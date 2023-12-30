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Сырная закуска «Снежки»

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Сырная закуска «Снежки»

Описание приготовления:

Плавленый сыр выбирайте твердого сорта, так готовая закуска будет лучше держать форму. При желании внутрь можно положить любимый орешек, он значительно разнообразит вкус готовой закуски.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Сыр твердый 100 Грамм
  • Сыр плавленый 100 Грамм
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Яйцо куриное 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 8

Как приготовить «Сырная закуска «Снежки»»

Сырная закуска «Снежки»

Подготовьте ингредиенты. Яйцо заранее отварите не дольше 10 минут, остудите в холодной воде.

Сырная закуска «Снежки»

В глубокую миску натрите плавленый сырок, вареное яйцо, треть твердого сыра и чеснок. Добавьте майонез и немного молотого перца.

Сырная закуска «Снежки»

Перемешайте начинку до однородности.

Сырная закуска «Снежки»

Оставшийся твердый сыр натрите на самой мелкой терке. Набирайте чайной ложкой сырную смесь, скатайте из нее шарик, обваляйте в стружке из твердого сыра.

Сырная закуска «Снежки»

Украсьте закуску по своему желанию, отправьте на время в холодильник перед подачей. Сырная закуска «Снежки» готова!

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