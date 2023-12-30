Описание приготовления:
Плавленый сыр выбирайте твердого сорта, так готовая закуска будет лучше держать форму. При желании внутрь можно положить любимый орешек, он значительно разнообразит вкус готовой закуски.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Сыр твердый 100 Грамм
- Сыр плавленый 100 Грамм
- Майонез 1 Ст. ложка
- Яйцо куриное 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 8
Как приготовить «Сырная закуска «Снежки»»
Подготовьте ингредиенты. Яйцо заранее отварите не дольше 10 минут, остудите в холодной воде.
В глубокую миску натрите плавленый сырок, вареное яйцо, треть твердого сыра и чеснок. Добавьте майонез и немного молотого перца.
Перемешайте начинку до однородности.
Оставшийся твердый сыр натрите на самой мелкой терке. Набирайте чайной ложкой сырную смесь, скатайте из нее шарик, обваляйте в стружке из твердого сыра.
Украсьте закуску по своему желанию, отправьте на время в холодильник перед подачей. Сырная закуска «Снежки» готова!