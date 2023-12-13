Их сметут со стола в считанные минуты: небанальные идеи бутербродов со шпротами

На большинстве украинских праздничных столов всегда есть бутерброды со шпротами. Хотя это блюдо и стало традиционным, оно никогда не надоедает.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Бутерброды со шпротами готовятся в считанные минуты. Если хотите их разнообразить, воспользуйтесь этой вкусной подборкой.

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Бутерброды со шпротами и лимоном

Время: 20 минут

Ингредиенты:

– хлеб,

– шпроты,

– лимон,

– зелень,

– майонез,

– масло для жарки.

Приготовление:

Хлеб обжарьте на растительном масле. После охлаждения смажьте хрустящие ломтики майонезом. Сверху выложите шпроты, кружочек или половинку кусочка лимона и украсьте зеленью.

Бутерброды со шпротами – классика новогоднего стола / Фото depositphotos

Бутерброды со шпротами и соленым огурцом

Время: 10 минут

Ингредиенты:

– тостовый хлеб;

– шпроты;

– несколько соленых огурцов;

– майонез;

– петрушка.

Приготовление:

Кусочки тостового хлеба порежьте пополам на узкие прямоугольники или по диагонали на треугольники. Смажьте их майонезом, выложите сверху шпроты, кружочки огурцов и украсьте зеленью.

Если заменить соленый огурец свежим, то у вас также получатся безумно вкусные бутерброды со шпротами.

Бутерброды со шпротами, яйцом и сыром

Время: 20 минут

Ингредиенты:

– ржаной хлеб;

– яйца;

– оливки;

– шпроты;

– майонез;

– зелень;

– сыр.

Приготовление:

Яйца отварите, почистите и нарежьте на кружочки. Сыр натрите на мелкой терке. Ломтики хлеба смажьте майонезом, выложите яйца, шпроты, оливки и сыр. Готовые бутерброды украсьте зеленью.

Яйцо отлично подходит к шпротам / Фото Shutterstock

Бутерброды со шпротами в духовке

Время: 30 минут

Ингредиенты:

– хлеб;

– шпроты;

– несколько помидоров;

– сыр;

– чеснок;

– майонез.

Приготовление:

Чеснок выдавите через пресс и перемешайте с майонезом. Смажьте полученным соусом хлеб. Далее выложите кружочки помидоров, сверху шпроты и посыпьте это любимым сыром. Противень застелите пергаментом и переложите на него бутерброды. Выпекайте около 10 минут при температуре 170 градусов.

Приятного аппетита!

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