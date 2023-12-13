ГлавнаяРецептыИх сметут со стола в считанные минуты: небанальные идеи бутербродов со шпротами Их сметут со стола в считанные минуты: небанальные идеи бутербродов со шпротами На чтение: 2 минуты На большинстве украинских праздничных столов всегда есть бутерброды со шпротами. Хотя это блюдо и стало традиционным, оно никогда не надоедает. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Бутерброды со шпротами готовятся в считанные минуты. Если хотите их разнообразить, воспользуйтесь этой вкусной подборкой. Будет вкусно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Бутерброды со шпротами и лимоном Время: 20 минут Ингредиенты: – хлеб, – шпроты, – лимон, – зелень, – майонез, – масло для жарки. Приготовление: Хлеб обжарьте на растительном масле. После охлаждения смажьте хрустящие ломтики майонезом. Сверху выложите шпроты, кружочек или половинку кусочка лимона и украсьте зеленью. Бутерброды со шпротами – классика новогоднего стола / Фото depositphotos Бутерброды со шпротами и соленым огурцом Время: 10 минут Ингредиенты: – тостовый хлеб; – шпроты; – несколько соленых огурцов; – майонез; – петрушка. Приготовление: Кусочки тостового хлеба порежьте пополам на узкие прямоугольники или по диагонали на треугольники. Смажьте их майонезом, выложите сверху шпроты, кружочки огурцов и украсьте зеленью. Если заменить соленый огурец свежим, то у вас также получатся безумно вкусные бутерброды со шпротами. Бутерброды со шпротами, яйцом и сыром Время: 20 минут Ингредиенты: – ржаной хлеб; – яйца; – оливки; – шпроты; – майонез; – зелень; – сыр. Приготовление: Яйца отварите, почистите и нарежьте на кружочки. Сыр натрите на мелкой терке. Ломтики хлеба смажьте майонезом, выложите яйца, шпроты, оливки и сыр. Готовые бутерброды украсьте зеленью. Яйцо отлично подходит к шпротам / Фото Shutterstock Бутерброды со шпротами в духовке Время: 30 минут Ингредиенты: – хлеб; – шпроты; – несколько помидоров; – сыр; – чеснок; – майонез. Приготовление: Чеснок выдавите через пресс и перемешайте с майонезом. Смажьте полученным соусом хлеб. Далее выложите кружочки помидоров, сверху шпроты и посыпьте это любимым сыром. Противень застелите пергаментом и переложите на него бутерброды. Выпекайте около 10 минут при температуре 170 градусов. Приятного аппетита! Ищете вкусные рецепты к Новому году? Просмотрите нашу специальную подборку салатов – вкусных, изысканных и простых в приготовлении. Поделитесь с друзьями