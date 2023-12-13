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Салат с помидорами, сыром и сухариками

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Салат с помидорами, сыром и сухариками

Описание приготовления:

Красочный салат выручит вас, если на пороге неожиданные гости, а у вас в наличии минимум ингредиентов. Сухарики необязательно приобретать в магазине, их можно приготовить в домашних условиях из белого или черного хлеба, подсушив нарезку хлеба на сковороде или в духовке.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Помидор 2-3 Штук
  • Сыр твердый 100 Грамм
  • Сухарики 100 Грамм
  • Майонез 2 Штуки
  • Лук зеленый 2-3 Штук (стебля)
  • Соль 1-2 Щепоток
  • Перец черный молотый 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

136 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с помидорами, сыром и сухариками»

Салат с помидорами, сыром и сухариками

Подготовьте указанные ингредиенты. Сухарики можете выбрать любые, с различными вкусами.

Салат с помидорами, сыром и сухариками

Помидоры промойте в воде, вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте помидоры мелкими или средними кубиками. Выложите нарезку в салатник.

Салат с помидорами, сыром и сухариками

Твердый сыр любого сорта нарежьте точно такими же кубиками и добавьте к помидорам.

Салат с помидорами, сыром и сухариками

Выложите майонез и всыпьте измельченный зеленый лук либо замените его петрушкой, укропом и т.д. Если не любите зелень, то не добавляйте ее. Посолите и поперчите. В таком виде салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

Салат с помидорами, сыром и сухариками

Всыпьте сухарики и аккуратно перемешайте. Салат полностью готов! Сухарики добавляйте непосредственно перед подачей блюда к столу, чтобы они не разбухли.

Салат с помидорами, сыром и сухариками

Подайте блюдо к столу и насладитесь его вкусом!

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