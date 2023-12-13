Описание приготовления:

Красочный салат выручит вас, если на пороге неожиданные гости, а у вас в наличии минимум ингредиентов. Сухарики необязательно приобретать в магазине, их можно приготовить в домашних условиях из белого или черного хлеба, подсушив нарезку хлеба на сковороде или в духовке.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Помидор 2-3 Штук

Сыр твердый 100 Грамм

Сухарики 100 Грамм

Майонез 2 Штуки

Лук зеленый 2-3 Штук (стебля)

Соль 1-2 Щепоток

Перец черный молотый 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

136 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с помидорами, сыром и сухариками»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сухарики можете выбрать любые, с различными вкусами.

Помидоры промойте в воде, вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте помидоры мелкими или средними кубиками. Выложите нарезку в салатник.

Твердый сыр любого сорта нарежьте точно такими же кубиками и добавьте к помидорам.

Выложите майонез и всыпьте измельченный зеленый лук либо замените его петрушкой, укропом и т.д. Если не любите зелень, то не добавляйте ее. Посолите и поперчите. В таком виде салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

Всыпьте сухарики и аккуратно перемешайте. Салат полностью готов! Сухарики добавляйте непосредственно перед подачей блюда к столу, чтобы они не разбухли.

Подайте блюдо к столу и насладитесь его вкусом!