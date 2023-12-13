Описание приготовления:
Красочный салат выручит вас, если на пороге неожиданные гости, а у вас в наличии минимум ингредиентов. Сухарики необязательно приобретать в магазине, их можно приготовить в домашних условиях из белого или черного хлеба, подсушив нарезку хлеба на сковороде или в духовке.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 2-3 Штук
- Сыр твердый 100 Грамм
- Сухарики 100 Грамм
- Майонез 2 Штуки
- Лук зеленый 2-3 Штук (стебля)
- Соль 1-2 Щепоток
- Перец черный молотый 1 Щепотка
Количество порций 2
Калорийность
136 ккал
Калорийность
5 г
Белки
7 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с помидорами, сыром и сухариками»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сухарики можете выбрать любые, с различными вкусами.
Помидоры промойте в воде, вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте помидоры мелкими или средними кубиками. Выложите нарезку в салатник.
Твердый сыр любого сорта нарежьте точно такими же кубиками и добавьте к помидорам.
Выложите майонез и всыпьте измельченный зеленый лук либо замените его петрушкой, укропом и т.д. Если не любите зелень, то не добавляйте ее. Посолите и поперчите. В таком виде салат можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
Всыпьте сухарики и аккуратно перемешайте. Салат полностью готов! Сухарики добавляйте непосредственно перед подачей блюда к столу, чтобы они не разбухли.
Подайте блюдо к столу и насладитесь его вкусом!