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Запеченный минтай в духовке

На чтение: 12 минут
Запеченный минтай в духовке

Запеченный минтай в духовке – это один из самых бюджетных и популярных способов приготовления рыбных блюд. Минтай является довольно дешевой рыбой с приятным вкусом и нежным филе, в нем нет мелких косточек. Рыбу можно разными способами запечь в духовке: под соусом, с сыром, овощами или грибами, в фольге или любой жаропрочной форме. У вас не возникнет никаких проблем с реализаций любой кулинарной идеи.

Запеченный минтай в духовке с луком и морковью

Запеченный минтай в духовке с луком и морковью – это быстро и вкусно. А скорость приготовления и простота процесса – это одни из основных требований к рецептам у современных хозяек. Итак, не будем тратить время и приступим, нам потребуется филе минтая, очищенные овощи, сыр, специи и майонез.

Запеченный минтай в духовке

Ингредиенты –+2 порц.

  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.
  • Морковь 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Филе минтая 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Сок лимонный 2 ст.л.
  • Майонез 1 ст.л.
  • Тимьян  по вкусу
  • Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 55 мин.

  1. Запеченный минтай в духовке

    Как приготовить самый вкусный минтай в духовке? Очистите и помойте овощи. Лук нарежьте четвертинками колец, а морковку натрите на крупной терке. На разогретую сковороду влейте пару столовых ложек растительного масла и жарьте измельченные овощи до мягкости. В конце посолите и поперчите зажарку по вкусу.

  2. Запеченный минтай в духовке

    Филе минтая посолите, поперчите и полейте лимонным соком. Оставьте рыбу на 10 минут.

  3. Запеченный минтай в духовке

    Положите на дно жаропрочной формы половину овощной зажарки, положите пару веточек тимьяна.

  4. Запеченный минтай в духовке

    На жареные овощи расположите филе минтая, на рыбу также положите несколько веточек свежего тимьяна.

  5. Запеченный минтай в духовке

    Оставшуюся зажарку разложите по рыбе и полейте заготовку майонезом или сметаной.

  6. Запеченный минтай в духовке

    Натрите сыр на крупной терке и посыпьте стружкой, блюдо из минтая.

  7. Запеченный минтай в духовке

    Запекайте минтай с луком и морковкой в духовке при 180 градусах в течение 25 минут. Готовое блюдо с аппетитной румяной сырной корочкой можно подавать на стол прямо в жаропрочной форме. Приятного аппетита!

Филе минтая, запеченное с картошкой в духовке

Филе минтая, запеченное с картошкой в духовке – это идеальное блюдо для ужина. А самое вкусное в нем не минтай, а именно картофель. При таком способе приготовления картошка получается нежной, рассыпчатой и безумно вкусной. Попробуйте один раз и вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 800 гр.
  • Сыр твердый – 60 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Картошка – 1 кг
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для смазывания формы
  • Сметана – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе минтая разрежьте на части и посолите рыбу. Картофель почистите и помойте. С чеснока и репчатого лука снимите шелуху.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Нарежьте картофель тонкими кружочками. Сложите нарезку в миску, посолите и полейте растительным маслом.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. В миску со сметаной выдавите через пресс зубчики чеснока, добавьте соль и перемешайте.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. Головку репчатого лука нарежьте тонкими полукольцами.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. На дно формы, смазанной растительным маслом, положите филе минтая, смажьте его сметанным соусом. Далее положите слой из лука, его также промажьте соусом. И сверху положите кружочки картофеля. Заготовку посыпьте тертым сыром.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 6. Запекайте минтая с картофелем в духовке при 200 градусах в течение часа. Готовое блюдо разделите на порции и подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

Самый вкусный минтай в духовке с овощами

Самый вкусный минтай в духовке с овощами можно приготовить только в духовке. В таком оригинальном исполнении, блюдо можно подать даже на праздничный стол. Запекается филе минтая вместе с овощами в виде запеканки. Список овощей в рецепте по своему вкусу вы можете изменять или дополнять.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 600 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Перец сладкий – 200 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Морковка – 200 гр.
  • Масло растительное – 10 мл.
  • Помидоры – 400 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Сметана 25 % – 100 гр.
  • Сливки 10 % – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженное филе минтая обмойте и промокните бумажными полотенцами. Выложите его в жаропрочную форму, смазанную растительным маслом. Минтая посолите и поперчите.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Помойте овощи. Лук нарежьте полукольцами, сладкий перец – соломкой, а морковку натрите на крупной терке. На рыбу сначала положите репчатый лук.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. Далее сделайте слой из смеси перца и морковки. Нарежьте помидоры тонкими кружочками и положите их следующим слоем, немного посолите.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. Твердый сыр натрите на крупной терке. Для сливочного соуса соедините сметану и сливки, посолите и приправьте его по вкусу.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. Посыпьте заготовку тертым сыром и залейте сливочным соусом. Запекайте минтая с овощами в духовке при 190 градусах в течение 40 минут.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 6. Запеченному минтаю с овощами дайте несколько минут, чтобы блюдо остыло, затем разрежьте на порции, посыпьте рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

Минтай, запеченный в фольге в духовке

Минтай, запеченный в фольге в духовке – это удобный способ приготовления рыбы. А самое главное, вам не придется отмывать противень после готовки. Чтобы сделать рыбу максимально вкусной и ароматной, нам потребуются специи и лук, но обо всем подробно в рецепте.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

  • Приправа для рыбы – 1 ст.л.
  • Вода – 500 мл.
  • Минтай – 5 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сыр твердый – 300 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сметана – 180 гр.
  • Кислота лимонная – 1 ч.л.
  • Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разморозьте минтая, подготовьте необходимые овощи, сметану, сыр и специи.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Жаропрочную форму застелите фольгой так, чтобы ее половина свисала с формы. В последующем мы будем заворачивать блюдо в фольгу.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. В стакане воды разведите чайную ложку лимонной кислоты. Также можно использовать лимон.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. Переложите рыбу в глубокую емкость, чтобы было удобнее перемешивать. Посолите и добавьте приправу, влейте половину стакана воды с лимонной кислотой. Хорошо перемешайте минтая руками и оставьте мариноваться на 10 минут.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. Лук нарежьте четвертинками колец. Залейте лук оставшимся раствором лимонной кислоты, оставьте на 5 минут.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 6. После того, как минтай немного промаринуется, разложите его в жаропрочной форме.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 7. Сверху кладите лук.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 8. Далее положите слой из тертой морковки.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 9. Полейте заготовку сметаной.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 10. Посыпьте заготовку тертым сыром и укройте форму фольгой.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 11. Запекайте блюдо в духовке при 190 градусах в течение часа до получения румяной сырной корочки.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 12. Слегка продавите блюдо вилкой, чтобы овощи также пропитались рыбным соком.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 13. Минтай, запеченный в фольге, получается очень сочным и вкусным, подавайте его с гарниром из картошки. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

Вкусный минтай в сметане в духовке

Вкусный минтай в сметане в духовке готовится до безобразия просто. В любой день вы легко можете собрать и запечь любимое блюдо в духовке. Помимо приятного вкуса, минтай еще и очень гармонично сочетается со многими продуктами, не конкурируя с ними по вкусу, а как бы принимая на себя часть их аромата.

Время готовки: 2 ч. 15 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

  • Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Минтай – 400 гр.
  • Огурцы маринованные – 100 гр.
  • Сметана – 150 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Укроп – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы для рецепта берите именно маринованные, соленые не подойдут. Рыбу заранее разморозьте.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Если у вас целая рыба, то ее необходимо выпотрошить и отрезать голову. Помойте тушку и нарежьте ее стейками. Сразу посолите и приправьте перцем по вкусу.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. Сложите кусочки минтая в жаропрочную форму.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. Укроп мелко порубите ножом, маринованные огурцы натрите на мелкой терке.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. В миске смешайте огурцы, укроп, сметану и гранулированный чеснок.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 6. Полученным соусом хорошенько промажьте минтая в форме. Затем уберите в холодильник для маринования на 1-1,5 часа. Духовку прогрейте до 180-190 градусов.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 7. Запекайте минтая в духовке в течение 30-35 минут. Подавать рыбу можно с разнообразными гарнирами по вашему вкусу. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

Филе минтая с сыром в духовке

Филе минтая с сыром в духовке можно быстро приготовить для всей семьи на ужин. В качестве гарнира к запеченной рыбе идеально подойдет картофель или вареный рис. И не беда, если не весь минтай был съеден, даже в холодном виде рыба остается очень вкусной.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Минтай – 600 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Сыр – 100 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Петрушка – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте тушки минтая или филе. Овощи помойте.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Рубу нарежьте небольшими порционными кусочками и положите ровным слоем в жаропрочную форму, полейте ее лимонный соком.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. Щедро смажьте минтай сметаной, посыпьте солью и молотым перцем.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. Помидоры нарежьте дольками и положите слоем поверх рыбы.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. Твердый сыр натрите на крупной терке и посыпьте стружкой заготовку. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на полчаса.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 6. Блюдо получается очень ароматным, сочным и вкусным.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 7. Ножом аккуратно разрежьте запеченного минтая с помидорами и сыром на порции и подавайте на стол. Петрушку нарежьте и посыпьте ею готовое блюдо уже в тарелках. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

Минтай с луком, морковью и майонезов в духовке

Минтай с луком, морковью и майонезов в духовке – это вкусное и полезное блюдо. Его даже можно отнести к классике, которая таким естественным образом вписалась в кулинарный мир. В составе ничего лишнего, вы утолите голод, восполните силы и поддержите организм полезными микроэлементами.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

  • Минтай – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Приправа для рыбы – 0,5 ч.л.
  • Морковка – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушки минтая выпотрошите, помойте и нарежьте порционными кусочками.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Очистите и помойте лук и морковку. Лук нарежьте кольцами, а морковку натрите на крупной терке. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Положите в форму измельченную морковку и репчатый лук.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. На овощном слое расположите кусочки минтая, рыбу посолите и приправьте специями.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. И наконец, смажьте минтая майонезом и поместите форму в духовку. Запекайте минтая с овощами в духовке при 180 градусах в течение получаса.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. Запеченного с овощами минтая под майонезом подавайте в горячем виде с гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

Как приготовить филе минтая в брикетах в духовке

Как приготовить филе минтая в брикетах в духовке, чтобы вкусно и просто, для всей семьи и всем понравилось – это не самая сложная задача. Мы предлагаем использовать распространенный способ запекания с пряными специями со сливочным соусом и под сырной шапочкой.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Травы прованские – по вкусу
  • Мука – 1 ст.л.
  • Филе минтая в брикетах – 1 кг
  • Перец молотый – по вкусу
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Молоко – 300 мл.
  • Соль – по вкусу
  • Лук зеленый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу включите духовку, чтобы она разогрелась до 250-275 градусов.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Филе минтая в брикетах разморозьте, промокните бумажными полотенцами и разложите на противне. Отправьте рыбу в духовку на 5-6 минут.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте к нему муку и обжарьте помешивая.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. Постепенно влейте молоко и продолжайте помешивать соус.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. Сыр натрите на терке со средними или крупными ячейками. Добавьте половину сырной стружки в соус и доведите его до однородного состояния.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 6. Возьмите жаропрочную форму с высокими бортиками, влейте на ее дно немного сливочного соуса. Положите сверху минтай, посолите и приправьте его.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 7. Полейте рыбу соусом и посыпьте прованскими травами.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 8. Посыпьте заготовку тертым сыром и отправьте в духовку на 25 минут. Температуру духовки убавьте до 230 градусов.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 9. Запеченного минтая перед подачей посыпьте нарезанным зеленым луком. Лук можно заменить петрушкой или укропом, если вам так больше нравится. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

Диетический рецепт минтая в духовке

Диетический рецепт минтая в духовке – это рецепт для тех, кто хочет питаться вкусно и без ущерба для фигуры. Духовка идеально подходит для приготовления легких и вкусных блюд. Вместе с минтаем будем запекать и овощи. Поэтому вопрос с гарниром также решен.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 2-3 шт.
  • Специи – по вкусу
  • Овощи – 500 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для блюда можно подбирать любые, которые вам больше нравятся или которые есть в наличии. У нас будут помидоры, лук, морковка, болгарский перец и чеснок. Филе минтая разморозьте и промокните бумажными полотенцами.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Овощи нарежьте крупными кусочками, чеснок измельчите. Овощное ассорти приправьте и добавьте измельченный чеснок. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом и выложите в нее овощи. Запекайте овощи в духовке при 180 градусах. В зависимости от размера нарезки, на запекание может уйти от 15 до 30 минут.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. Рыбу посолите и приправьте специями по вкусу.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. Достаньте форму из духовки, сверху, на запеченные овощи положите филе минтая. Отправьте форму назад в духовку. Рыба готовится очень быстро.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. Диетического минтая подавайте вместе с овощами, которые запекались вместе с рыбой. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

Минтай на луковой подушке в духовке

Минтай на луковой подушке в духовке – это блюдо, которое наверняка каждому приходилось пробовать. Это один из самых популярных способов приготовить вкусную запеченную рыбу. К тому же она не пересыхает и не пригорает ко дну формы.

Время готовки: 24 ч.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 400 гр.
  • Минтай – 1 кг
  • Специи – по вкусу
  • Масло растительное – сколько потребуется

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушки минтая полностью разморозьте, выпотрошите, хорошо помойте и затем нарежьте порционными кусочками.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 2. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте четвертинками колец.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 3. Для запекания возьмите форму с высокими бортами. Сначала сформируйте из лука подушку. Посолите овощи по вкусу.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 4. Далее расположите кусочки минтая на луковой подушке, полейте их растительным маслом.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 5. Посолите и приправьте заготовку специями.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 6. Отправьте форму с минтаем и луком в разогретую до 220 градусов духовку. Через 7 минут от начала запекания, достаньте форму и смажьте минтая при помощи силиконовой кисточки образовавшимся соком.

Запеченный минтай в духовке

Шаг 7. Такую процедуру со смазыванием минтая соком повторите еще 2 раза. К окончанию очередного 7-минутного цикла блюдо будет готово. Подавайте минтая на луковой подушке с нежным картофельным пюре. Приятного аппетита!

Запеченный минтай в духовке

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