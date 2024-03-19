Запеченный минтай в духовке – это один из самых бюджетных и популярных способов приготовления рыбных блюд. Минтай является довольно дешевой рыбой с приятным вкусом и нежным филе, в нем нет мелких косточек. Рыбу можно разными способами запечь в духовке: под соусом, с сыром, овощами или грибами, в фольге или любой жаропрочной форме. У вас не возникнет никаких проблем с реализаций любой кулинарной идеи.

Запеченный минтай в духовке с луком и морковью

Запеченный минтай в духовке с луком и морковью – это быстро и вкусно. А скорость приготовления и простота процесса – это одни из основных требований к рецептам у современных хозяек. Итак, не будем тратить время и приступим, нам потребуется филе минтая, очищенные овощи, сыр, специи и майонез.

Ингредиенты –+2 порц.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Морковь 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Филе минтая 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Сок лимонный 2 ст.л.

Майонез 1 ст.л.

Тимьян по вкусу

Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 55 мин.

Как приготовить самый вкусный минтай в духовке? Очистите и помойте овощи. Лук нарежьте четвертинками колец, а морковку натрите на крупной терке. На разогретую сковороду влейте пару столовых ложек растительного масла и жарьте измельченные овощи до мягкости. В конце посолите и поперчите зажарку по вкусу. Филе минтая посолите, поперчите и полейте лимонным соком. Оставьте рыбу на 10 минут. Положите на дно жаропрочной формы половину овощной зажарки, положите пару веточек тимьяна. На жареные овощи расположите филе минтая, на рыбу также положите несколько веточек свежего тимьяна. Оставшуюся зажарку разложите по рыбе и полейте заготовку майонезом или сметаной. Натрите сыр на крупной терке и посыпьте стружкой, блюдо из минтая. Запекайте минтай с луком и морковкой в духовке при 180 градусах в течение 25 минут. Готовое блюдо с аппетитной румяной сырной корочкой можно подавать на стол прямо в жаропрочной форме. Приятного аппетита!

Филе минтая, запеченное с картошкой в духовке

Филе минтая, запеченное с картошкой в духовке – это идеальное блюдо для ужина. А самое вкусное в нем не минтай, а именно картофель. При таком способе приготовления картошка получается нежной, рассыпчатой и безумно вкусной. Попробуйте один раз и вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Филе минтая – 800 гр.

Сыр твердый – 60 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Картошка – 1 кг

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для смазывания формы

Сметана – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе минтая разрежьте на части и посолите рыбу. Картофель почистите и помойте. С чеснока и репчатого лука снимите шелуху.

Шаг 2. Нарежьте картофель тонкими кружочками. Сложите нарезку в миску, посолите и полейте растительным маслом.

Шаг 3. В миску со сметаной выдавите через пресс зубчики чеснока, добавьте соль и перемешайте.

Шаг 4. Головку репчатого лука нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 5. На дно формы, смазанной растительным маслом, положите филе минтая, смажьте его сметанным соусом. Далее положите слой из лука, его также промажьте соусом. И сверху положите кружочки картофеля. Заготовку посыпьте тертым сыром.

Шаг 6. Запекайте минтая с картофелем в духовке при 200 градусах в течение часа. Готовое блюдо разделите на порции и подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Самый вкусный минтай в духовке с овощами

Самый вкусный минтай в духовке с овощами можно приготовить только в духовке. В таком оригинальном исполнении, блюдо можно подать даже на праздничный стол. Запекается филе минтая вместе с овощами в виде запеканки. Список овощей в рецепте по своему вкусу вы можете изменять или дополнять.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Филе минтая – 600 гр.

Перец черный молотый – по вкусу

Лук репчатый – 200 гр.

Перец сладкий – 200 гр.

Соль – по вкусу

Морковка – 200 гр.

Масло растительное – 10 мл.

Помидоры – 400 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Сметана 25 % – 100 гр.

Сливки 10 % – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженное филе минтая обмойте и промокните бумажными полотенцами. Выложите его в жаропрочную форму, смазанную растительным маслом. Минтая посолите и поперчите.

Шаг 2. Помойте овощи. Лук нарежьте полукольцами, сладкий перец – соломкой, а морковку натрите на крупной терке. На рыбу сначала положите репчатый лук.

Шаг 3. Далее сделайте слой из смеси перца и морковки. Нарежьте помидоры тонкими кружочками и положите их следующим слоем, немного посолите.

Шаг 4. Твердый сыр натрите на крупной терке. Для сливочного соуса соедините сметану и сливки, посолите и приправьте его по вкусу.

Шаг 5. Посыпьте заготовку тертым сыром и залейте сливочным соусом. Запекайте минтая с овощами в духовке при 190 градусах в течение 40 минут.

Шаг 6. Запеченному минтаю с овощами дайте несколько минут, чтобы блюдо остыло, затем разрежьте на порции, посыпьте рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Минтай, запеченный в фольге в духовке

Минтай, запеченный в фольге в духовке – это удобный способ приготовления рыбы. А самое главное, вам не придется отмывать противень после готовки. Чтобы сделать рыбу максимально вкусной и ароматной, нам потребуются специи и лук, но обо всем подробно в рецепте.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Приправа для рыбы – 1 ст.л.

Вода – 500 мл.

Минтай – 5 шт.

Морковка – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сыр твердый – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 180 гр.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разморозьте минтая, подготовьте необходимые овощи, сметану, сыр и специи.

Шаг 2. Жаропрочную форму застелите фольгой так, чтобы ее половина свисала с формы. В последующем мы будем заворачивать блюдо в фольгу.

Шаг 3. В стакане воды разведите чайную ложку лимонной кислоты. Также можно использовать лимон.

Шаг 4. Переложите рыбу в глубокую емкость, чтобы было удобнее перемешивать. Посолите и добавьте приправу, влейте половину стакана воды с лимонной кислотой. Хорошо перемешайте минтая руками и оставьте мариноваться на 10 минут.

Шаг 5. Лук нарежьте четвертинками колец. Залейте лук оставшимся раствором лимонной кислоты, оставьте на 5 минут.

Шаг 6. После того, как минтай немного промаринуется, разложите его в жаропрочной форме.

Шаг 7. Сверху кладите лук.

Шаг 8. Далее положите слой из тертой морковки.

Шаг 9. Полейте заготовку сметаной.

Шаг 10. Посыпьте заготовку тертым сыром и укройте форму фольгой.

Шаг 11. Запекайте блюдо в духовке при 190 градусах в течение часа до получения румяной сырной корочки.

Шаг 12. Слегка продавите блюдо вилкой, чтобы овощи также пропитались рыбным соком.

Шаг 13. Минтай, запеченный в фольге, получается очень сочным и вкусным, подавайте его с гарниром из картошки. Приятного аппетита!

Вкусный минтай в сметане в духовке

Вкусный минтай в сметане в духовке готовится до безобразия просто. В любой день вы легко можете собрать и запечь любимое блюдо в духовке. Помимо приятного вкуса, минтай еще и очень гармонично сочетается со многими продуктами, не конкурируя с ними по вкусу, а как бы принимая на себя часть их аромата.

Время готовки: 2 ч. 15 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу

Минтай – 400 гр.

Огурцы маринованные – 100 гр.

Сметана – 150 гр.

Соль – по вкусу

Укроп – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы для рецепта берите именно маринованные, соленые не подойдут. Рыбу заранее разморозьте.

Шаг 2. Если у вас целая рыба, то ее необходимо выпотрошить и отрезать голову. Помойте тушку и нарежьте ее стейками. Сразу посолите и приправьте перцем по вкусу.

Шаг 3. Сложите кусочки минтая в жаропрочную форму.

Шаг 4. Укроп мелко порубите ножом, маринованные огурцы натрите на мелкой терке.

Шаг 5. В миске смешайте огурцы, укроп, сметану и гранулированный чеснок.

Шаг 6. Полученным соусом хорошенько промажьте минтая в форме. Затем уберите в холодильник для маринования на 1-1,5 часа. Духовку прогрейте до 180-190 градусов.

Шаг 7. Запекайте минтая в духовке в течение 30-35 минут. Подавать рыбу можно с разнообразными гарнирами по вашему вкусу. Приятного аппетита!

Филе минтая с сыром в духовке

Филе минтая с сыром в духовке можно быстро приготовить для всей семьи на ужин. В качестве гарнира к запеченной рыбе идеально подойдет картофель или вареный рис. И не беда, если не весь минтай был съеден, даже в холодном виде рыба остается очень вкусной.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу

Сок лимонный – 2 ст.л.

Минтай – 600 гр.

Соль – по вкусу

Сыр – 100 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Петрушка – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте тушки минтая или филе. Овощи помойте.

Шаг 2. Рубу нарежьте небольшими порционными кусочками и положите ровным слоем в жаропрочную форму, полейте ее лимонный соком.

Шаг 3. Щедро смажьте минтай сметаной, посыпьте солью и молотым перцем.

Шаг 4. Помидоры нарежьте дольками и положите слоем поверх рыбы.

Шаг 5. Твердый сыр натрите на крупной терке и посыпьте стружкой заготовку. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на полчаса.

Шаг 6. Блюдо получается очень ароматным, сочным и вкусным.

Шаг 7. Ножом аккуратно разрежьте запеченного минтая с помидорами и сыром на порции и подавайте на стол. Петрушку нарежьте и посыпьте ею готовое блюдо уже в тарелках. Приятного аппетита!

Минтай с луком, морковью и майонезов в духовке

Минтай с луком, морковью и майонезов в духовке – это вкусное и полезное блюдо. Его даже можно отнести к классике, которая таким естественным образом вписалась в кулинарный мир. В составе ничего лишнего, вы утолите голод, восполните силы и поддержите организм полезными микроэлементами.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Минтай – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Приправа для рыбы – 0,5 ч.л.

Морковка – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Масло растительное – для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушки минтая выпотрошите, помойте и нарежьте порционными кусочками.

Шаг 2. Очистите и помойте лук и морковку. Лук нарежьте кольцами, а морковку натрите на крупной терке. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Положите в форму измельченную морковку и репчатый лук.

Шаг 3. На овощном слое расположите кусочки минтая, рыбу посолите и приправьте специями.

Шаг 4. И наконец, смажьте минтая майонезом и поместите форму в духовку. Запекайте минтая с овощами в духовке при 180 градусах в течение получаса.

Шаг 5. Запеченного с овощами минтая под майонезом подавайте в горячем виде с гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!

Как приготовить филе минтая в брикетах в духовке

Как приготовить филе минтая в брикетах в духовке, чтобы вкусно и просто, для всей семьи и всем понравилось – это не самая сложная задача. Мы предлагаем использовать распространенный способ запекания с пряными специями со сливочным соусом и под сырной шапочкой.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Травы прованские – по вкусу

Мука – 1 ст.л.

Филе минтая в брикетах – 1 кг

Перец молотый – по вкусу

Масло сливочное – 1 ст.л.

Сыр твердый – 150 гр.

Молоко – 300 мл.

Соль – по вкусу

Лук зеленый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу включите духовку, чтобы она разогрелась до 250-275 градусов.

Шаг 2. Филе минтая в брикетах разморозьте, промокните бумажными полотенцами и разложите на противне. Отправьте рыбу в духовку на 5-6 минут.

Шаг 3. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте к нему муку и обжарьте помешивая.

Шаг 4. Постепенно влейте молоко и продолжайте помешивать соус.

Шаг 5. Сыр натрите на терке со средними или крупными ячейками. Добавьте половину сырной стружки в соус и доведите его до однородного состояния.

Шаг 6. Возьмите жаропрочную форму с высокими бортиками, влейте на ее дно немного сливочного соуса. Положите сверху минтай, посолите и приправьте его.

Шаг 7. Полейте рыбу соусом и посыпьте прованскими травами.

Шаг 8. Посыпьте заготовку тертым сыром и отправьте в духовку на 25 минут. Температуру духовки убавьте до 230 градусов.

Шаг 9. Запеченного минтая перед подачей посыпьте нарезанным зеленым луком. Лук можно заменить петрушкой или укропом, если вам так больше нравится. Приятного аппетита!

Диетический рецепт минтая в духовке

Диетический рецепт минтая в духовке – это рецепт для тех, кто хочет питаться вкусно и без ущерба для фигуры. Духовка идеально подходит для приготовления легких и вкусных блюд. Вместе с минтаем будем запекать и овощи. Поэтому вопрос с гарниром также решен.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Филе минтая – 2-3 шт.

Специи – по вкусу

Овощи – 500 гр.

Соль – по вкусу

Масло растительное – для смазывания формы

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для блюда можно подбирать любые, которые вам больше нравятся или которые есть в наличии. У нас будут помидоры, лук, морковка, болгарский перец и чеснок. Филе минтая разморозьте и промокните бумажными полотенцами.

Шаг 2. Овощи нарежьте крупными кусочками, чеснок измельчите. Овощное ассорти приправьте и добавьте измельченный чеснок. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом и выложите в нее овощи. Запекайте овощи в духовке при 180 градусах. В зависимости от размера нарезки, на запекание может уйти от 15 до 30 минут.

Шаг 3. Рыбу посолите и приправьте специями по вкусу.

Шаг 4. Достаньте форму из духовки, сверху, на запеченные овощи положите филе минтая. Отправьте форму назад в духовку. Рыба готовится очень быстро.

Шаг 5. Диетического минтая подавайте вместе с овощами, которые запекались вместе с рыбой. Приятного аппетита!

Минтай на луковой подушке в духовке

Минтай на луковой подушке в духовке – это блюдо, которое наверняка каждому приходилось пробовать. Это один из самых популярных способов приготовить вкусную запеченную рыбу. К тому же она не пересыхает и не пригорает ко дну формы.

Время готовки: 24 ч.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 400 гр.

Минтай – 1 кг

Специи – по вкусу

Масло растительное – сколько потребуется

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушки минтая полностью разморозьте, выпотрошите, хорошо помойте и затем нарежьте порционными кусочками.

Шаг 2. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте четвертинками колец.

Шаг 3. Для запекания возьмите форму с высокими бортами. Сначала сформируйте из лука подушку. Посолите овощи по вкусу.

Шаг 4. Далее расположите кусочки минтая на луковой подушке, полейте их растительным маслом.

Шаг 5. Посолите и приправьте заготовку специями.

Шаг 6. Отправьте форму с минтаем и луком в разогретую до 220 градусов духовку. Через 7 минут от начала запекания, достаньте форму и смажьте минтая при помощи силиконовой кисточки образовавшимся соком.

Шаг 7. Такую процедуру со смазыванием минтая соком повторите еще 2 раза. К окончанию очередного 7-минутного цикла блюдо будет готово. Подавайте минтая на луковой подушке с нежным картофельным пюре. Приятного аппетита!