Испортит каждую банку: что не нужно добавлять в консервацию

Зимняя консервация – это давняя традиция, позволяющая сохранить вкус любимых овощей и фруктов. Однако есть ряд ошибок, допустив которые, можно испортить всю закруточную коллекцию.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД Консервация – это настоящая сокровищница разных вкусов и ароматов. 24 Канал собрал несколько важных правил, которые следует придерживаться, чтобы получить идеальный результат.

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Некоторые ингредиенты могут отрицательно влиять на длительность хранения и безопасность консервированных продуктов.

Сырой чеснок

Сырой чеснок не рекомендуется добавлять в консервацию по нескольким причинам.

Прежде всего, потому, что этот продукт содержит природные микроорганизмы, которые могут способствовать бактериальному росту в консервах. Это может увеличить риск повреждения продуктов и ухудшить их качество и безопасность. Сырой чеснок обладает достаточно острым и насыщенным вкусом и ароматом. Добавление его к консервации может повлиять на вкус и аромат других ингредиентов в банках, и не всегда это будет желательно.

Чтобы приготовить вкусные закрутки, следует знать все детали / Фото unsplash

Вместо того, чтобы добавлять сырой чеснок непосредственно в консервы, желательно использовать другие методы или обработку, такие как добавление чесночного порошка или масла, которые могут быть более безопасными и позволят сохранить вкус и аромат без порчи продукта.

Майонез

Майонез – это продукт, содержащий яйца и масло. Эти компоненты являются идеальной средой для роста бактерий, что может повлечь за собой порчу консервов или даже создать серьезные риски для здоровья.

Во время обработки и хранения майонез может потерять привычную консистенцию и стать жидким или сгущенным. Это может повлиять на качество и вкус консервированных продуктов. Майонез обладает выраженным вкусом и ароматом, которые могут повлиять на вкус других ингредиентов в закрутках.

Это важно знать: нужно ли в аджике добавлять масло.