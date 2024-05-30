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Итальянская классика без лишних хлопот: легкий рецепт легендарного супа минестроне

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Итальянская классика без лишних хлопот: легкий рецепт легендарного супа минестроне

Итальянская кухня – это блюда, которые приходятся по вкусу чуть ли не всем. Даже жидкие блюда имеют популярность, поэтому этим стоит воспользоваться, а особенно, когда с неохотой едят супы.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Минестроне может порадовать не только своим вкусом, но и бюджетностью. На его приготовление не надо тратить много денег, даже если нужно накормить большую семью.

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Рецепт супа минестроне

Время: до 1 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

– столовая ложка оливкового масла;
– 1 лук;
– 2 почищенные и нарезанные морковки;
– 3 нарезанные палочки сельдерея;
– 2 мелко нарезанные зубчики чеснока;
– 2 столовые ложки томатного пюре;
– 400 грамм нарезанных помидоров;
– 1,2 литра куриного бульона;
– 400 грамм консервированной фасоли, промытой и сухой;
– 100 грамм мелко поломанных спагетти;
– 1/4 головки капусты, мелко шинкуем;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Оливковое масло разогреваем в большой кастрюле с крышкой.
  2. Добавляем лук, морковь и сельдерей, солим, перчим и готовим в 10 минут.
  3. Добавляем чеснок и жарим еще 1 минуту.
  4. Добавляем томатное пюре и готовим еще 3 минуты.
  5. Добавляем помидоры и бульон. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и готовим 15 минут.
  6. В кастрюлю добавляем фасоль и спагетти готовим до готовности макаронных изделий.
  7. Добавляем капусту и варим еще 2 минуты.
  8. Консистенцию супа можно регулировать горячей водой.

Приятного аппетита!

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