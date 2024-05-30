ГлавнаяРецептыИтальянская классика без лишних хлопот: легкий рецепт легендарного супа минестроне Итальянская классика без лишних хлопот: легкий рецепт легендарного супа минестроне На чтение: 2 минуты Итальянская кухня – это блюда, которые приходятся по вкусу чуть ли не всем. Даже жидкие блюда имеют популярность, поэтому этим стоит воспользоваться, а особенно, когда с неохотой едят супы. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Минестроне может порадовать не только своим вкусом, но и бюджетностью. На его приготовление не надо тратить много денег, даже если нужно накормить большую семью. Интересно А сдерживать себя так трудно: сколько черешен можно есть в день Рецепт супа минестроне Время: до 1 часа Порций: 4 Ингредиенты: – столовая ложка оливкового масла; – 1 лук; – 2 почищенные и нарезанные морковки; – 3 нарезанные палочки сельдерея; – 2 мелко нарезанные зубчики чеснока; – 2 столовые ложки томатного пюре; – 400 грамм нарезанных помидоров; – 1,2 литра куриного бульона; – 400 грамм консервированной фасоли, промытой и сухой; – 100 грамм мелко поломанных спагетти; – 1/4 головки капусты, мелко шинкуем; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Оливковое масло разогреваем в большой кастрюле с крышкой. Добавляем лук, морковь и сельдерей, солим, перчим и готовим в 10 минут. Добавляем чеснок и жарим еще 1 минуту. Добавляем томатное пюре и готовим еще 3 минуты. Добавляем помидоры и бульон. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и готовим 15 минут. В кастрюлю добавляем фасоль и спагетти готовим до готовности макаронных изделий. Добавляем капусту и варим еще 2 минуты. Консистенцию супа можно регулировать горячей водой. Приятного аппетита! Вернуться в детство легко: рецепт пирога с вареньем на 5 минут. Поделитесь с друзьями