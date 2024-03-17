Про эту начинку все забыли, а ведь раньше так готовили в каждом доме. Пирожки, как беляши

Многие знают о пирожках с мясом. При этом мало кто приемлет в готовке пирожки с печенью и сердцами. Дело в том, что не всем нравится выпечка с субпродуктами. Кулинары отмечают, что такие пирожки после остывания похожи на нечто с губкой вместо начинки.
На самом деле можно приготовить пирожки без такого эффекта губки. Для этого необходимо подготовить печень и сердца, а также соблюдать алгоритм обработки и смешивания всех компонентов.
При правильном подходе, пирожки с субпродуктами станут любимыми в вашей семье. Приготовим пирожки с куриными сердечками и печенью.
Ингредиенты теста для пирожков с субпродуктами:
- вода теплая — 370 мл;
- дрожжи сухие — 7 г;
- сахар — 20 г;
- соль — 8 г;
- растительное масло — 30 мл;
- мука — 600 г.
Ингредиенты для начинки:
- куриные сердечки — 200 г;
- куриная печень — 600 г;
- лук репчатый — 250 г;
- перец черный молотый — ¼ ч.л.;
- соль — 8 г;
- растительное масло — 20 мл;
- бульон — 2 ст.л.
Приготовление пирожков с субпродуктами:
Сердечки разрезаем пополам и промываем от крови, печень избавляем от прожилок и пленки. Отвариваем печень и сердечки до готовности в подсоленной воде.
Нарезаем мелко репчатый лук. Процеживаем бульон. Через мясорубку пропускаем отварные сердечки и печень.
В сковороде на растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета. Кладем лук к фаршу из субпродуктов, перчим, солим и вливаем бульон. Аккуратно перемешиваем, чтобы не превратить фарш в паштет.
Для теста вливаем в миску 300 мл теплой воды, высыпаем туда дрожжи и несколько ложек муки и сахара, перемешиваем.
Оставляем дрожжи на 15 минут, а затем высыпаем соль и вливаем растительное масло.
Просеиваем остатки муки в опару, замешиваем густое тесто. Постепенно вливаем к тесту воду, вымешиваем на припыленном столе эластичное и слегка липкое тесто.
Оставляем тесто под целлофаном в миске на час, предварительно смазываем растительным маслом. После этого обминаем тесто на столе, делим на кусочки по 75 грамм каждый.
Раскатываем колобки в толстые лепешки, куда кладем по 50 грамм начинки.
Запечатываем начинку внутри будто в мешочке, собирая тесто в узелок.
Слегка придавливаем пирожки, оставляем на противне под полотенцем на 15 минут.
В сковороде разогреваем растительное масло, пирожки должны в нем плавать.
Обжариваем пирожки в масле по паре минут с каждой стороны.
Кладем обязательно швом вниз.
Получаются воздушные мягкие и хрустящие пирожки.
Внутри сочная начинка из печени и сердечек.