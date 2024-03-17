Про эту начинку все забыли, а ведь раньше так готовили в каждом доме. Пирожки, как беляши

Многие знают о пирожках с мясом. При этом мало кто приемлет в готовке пирожки с печенью и сердцами. Дело в том, что не всем нравится выпечка с субпродуктами. Кулинары отмечают, что такие пирожки после остывания похожи на нечто с губкой вместо начинки.

На самом деле можно приготовить пирожки без такого эффекта губки. Для этого необходимо подготовить печень и сердца, а также соблюдать алгоритм обработки и смешивания всех компонентов.

При правильном подходе, пирожки с субпродуктами станут любимыми в вашей семье. Приготовим пирожки с куриными сердечками и печенью.

Ингредиенты теста для пирожков с субпродуктами:

вода теплая — 370 мл;

дрожжи сухие — 7 г;

сахар — 20 г;

соль — 8 г;

растительное масло — 30 мл;

мука — 600 г.

Ингредиенты для начинки:

куриные сердечки — 200 г;

куриная печень — 600 г;

лук репчатый — 250 г;

перец черный молотый — ¼ ч.л.;

соль — 8 г;

растительное масло — 20 мл;

бульон — 2 ст.л.

Приготовление пирожков с субпродуктами:

Сердечки разрезаем пополам и промываем от крови, печень избавляем от прожилок и пленки. Отвариваем печень и сердечки до готовности в подсоленной воде.

Нарезаем мелко репчатый лук. Процеживаем бульон. Через мясорубку пропускаем отварные сердечки и печень.

В сковороде на растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета. Кладем лук к фаршу из субпродуктов, перчим, солим и вливаем бульон. Аккуратно перемешиваем, чтобы не превратить фарш в паштет.

Для теста вливаем в миску 300 мл теплой воды, высыпаем туда дрожжи и несколько ложек муки и сахара, перемешиваем.

Оставляем дрожжи на 15 минут, а затем высыпаем соль и вливаем растительное масло.

Просеиваем остатки муки в опару, замешиваем густое тесто. Постепенно вливаем к тесту воду, вымешиваем на припыленном столе эластичное и слегка липкое тесто.

Оставляем тесто под целлофаном в миске на час, предварительно смазываем растительным маслом. После этого обминаем тесто на столе, делим на кусочки по 75 грамм каждый.

Раскатываем колобки в толстые лепешки, куда кладем по 50 грамм начинки.

Запечатываем начинку внутри будто в мешочке, собирая тесто в узелок.

Слегка придавливаем пирожки, оставляем на противне под полотенцем на 15 минут.

В сковороде разогреваем растительное масло, пирожки должны в нем плавать.

Обжариваем пирожки в масле по паре минут с каждой стороны.

Кладем обязательно швом вниз.

Получаются воздушные мягкие и хрустящие пирожки.

Внутри сочная начинка из печени и сердечек.