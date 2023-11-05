Старая полудикая яблоня в саду, которая вот уже не первый год по милости свекрови избегает горькой судьбы быть срезанной и выкорчеванной, этой осенью снова меня удивила. Такого урожая яблок при мне еще ни разу не было. И неважно, что они все до единого кислящие. Свекровь уже моет банки для своего фирменного повидла, а я буду готовить изумрудный рулет. Как раз такие яблочки для него и нужны.

Бисквитные рулеты — мой любимый вид десерта. Тут не нужно беспокоиться о том, достаточно ли поднялось тесто. К тому же вариантов начинок настолько много, что лакомство вообще не надоедает. Но чаще всего, конечно, я готовлю рулет с клубникой. Летом без него ни одна трапеза не обошлась. А вот на осень лучше всего добавлять в начинку яблоки. Как раз готова предложить вам отменный рецепт.

Как приготовить изумрудный рулет с яблоком

Для приготовления этого десерта вам понадобятся все ингредиенты на бисквит: яйца, сахар, мука. А вот для начинки запаситесь кисло-сладкими зелеными яблоками. Пускайте на блюдо плоды, которые вам не жалко! Также позаботьтесь о том, чтобы у вас была упаковка желатина и порция яблочного желе. Я готовила бисквит на широком противне стандартной формы (из духовки).

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Сахар250 г Соль1 щеп. Пшеничная мука150 г Ванильный сахар10 г Яблоко6 шт. Желатин3 ч. л. Желе1 ст. л. Сахарная пудра по вкусу

Приготовление

Первым делом приготовим бисквит для рулета. Для этого в глубокой емкости взбейте в пух яйца с 5 ст. л. теплой воды. Далее пересыпьте к яйцам 150 г сахара и ванильный сахара. Перемешивайте миксером на высокой скорости около 4 минут. Просейте муку и добавляйте ее ложку за ложкой в яично-сахарную смесь. Перемешивайте аккуратно, поднимая тесто лопаткой со дна наверх. Перелейте готовое тесто в форму, выстеленную пергаментом. Выпекайте бисквит при 200 °С в течение примерно 15 минут. Далее охладите его, снимите пергамент и оберните изделие в пищевую пленку. Так оно не будет сохнуть. Приступайте к приготовлению мусса.Почистите яблоки, натрите их на мелкой терке и смешайте с 4 ст. л. сахара. Протушите смесь на маленьком огне. Когда яблоки смягчатся, взбейте их в гладкий мусс. По инструкции приготовьте яблочное желе.Добавьте в еще горячий мусс желатин, предварительно растворенный в небольшом количестве воды, и яблочное желе. Выложите мусс на бисквит, сверните последний в рулет. Десерт практически готов! Осталось только обернуть рулет пищевой пленкой или фольгой и оставить его застывать в холодильнике примерно на 1 час. Если есть больше времени — на сколько получится.

Такой простой, но яркий яблочный рулет готовлю через день. Особенно осенью. Яблок куры не клюют, и внедрять их в меню семьи приходится. А ведь это сплошные витамины! Делитесь в комментариях, что вы готовите из яблок. Буду благодарна за любимые рецепты!