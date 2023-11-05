Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Приготовление тортов — это интересное занятие как для кондитеров, так и для простых домашних кулинаров. Многие, конечно, привыкли думать, что создать вкусный торт невозможно без навыков. Однако, не всегда нужно иметь опыт в кондитерском деле, чтобы сделать что-то вкусное. Важно старание и соблюдение пропорций, алгоритма действий. Тогда любое блюдо с вашим старанием станет отменным.

Сейчас можно купить торт в магазине. Но, не всегда попадается качественный десерт с вкусным кремом и пропитанными коржами.

Поэтому сделаем торт самостоятельно.

Ингредиенты бисквита для торта:

яйца — 6 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

мука — 60 г;

разрыхлитель — ч. л.;

измельченный фундук — 100 г.

Ингредиенты для крема:

яйца — 4 шт.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

кукурузный крахмал — 20 г;

молоко — литр;

сливочное масло — 180 г;

шоколад — 100 г;

какао — 2 ст. л.;

фундук дробленый — 100 г;

ваниль — 10 г;

сливки — 300 г;

сахарная пудра — 50 г.

Приготовление торта:

В миску разбиваем яйца, солим и взбиваем миксером до соединения белков и желтков.

Постепенно добавляем в яичную смесь сахар, взбиваем до пышной белой массы.

В пышные яйца просеиваем муку и разрыхлитель, взбиваем. Высыпаем в тесто измельченный фундук, замешиваем тесто.

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, застилаем дно пергаментом. Выкладываем в форму тесто и выравниваем.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 30 минут.

Для приготовления крема разбиваем в сотейник яйца, высыпаем сахар, соль и кукурузный крахмал. Перемешиваем компоненты, ставим на средний огонь.

Вливаем в смесь молоко, доводим до загустения. В густую кремовую основу выкладываем сливочное масло, взбиваем компоненты до однородности.

Делим крем на две равные части. В одну из частей кладем шоколад, растапливаем в горячей основе.

Просеиваем в шоколадный крем какао.

Молотый фундук заранее обжариваем, высыпаем в шоколадный крем и перемешиваем. Во вторую кремовую основу высыпаем ваниль, смешиваем.

Делим бисквит на два коржа. Погружаем один корж в кондитерскую форму, покрываем шоколадным кремом. На крем выкладываем второй корж, покрываем ванильным кремом.

Оставляем торт в холодильнике на 2 минуты. Для украшения взбиваем миксером сливки с сахарной пудрой до густого плотного состояния. Кладем крем в кондитерский мешок и создаем на торте красивый узор.

Оставляем торт в холодильнике минимум на 4 часа.

Украсить торт по желанию можно белым шоколадом.