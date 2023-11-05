Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Приготовление тортов — это интересное занятие как для кондитеров, так и для простых домашних кулинаров. Многие, конечно, привыкли думать, что создать вкусный торт невозможно без навыков. Однако, не всегда нужно иметь опыт в кондитерском деле, чтобы сделать что-то вкусное. Важно старание и соблюдение пропорций, алгоритма действий. Тогда любое блюдо с вашим старанием станет отменным.
Сейчас можно купить торт в магазине. Но, не всегда попадается качественный десерт с вкусным кремом и пропитанными коржами.
Поэтому сделаем торт самостоятельно.
Ингредиенты бисквита для торта:
- яйца — 6 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 80 г;
- мука — 60 г;
- разрыхлитель — ч. л.;
- измельченный фундук — 100 г.
Ингредиенты для крема:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- молоко — литр;
- сливочное масло — 180 г;
- шоколад — 100 г;
- какао — 2 ст. л.;
- фундук дробленый — 100 г;
- ваниль — 10 г;
- сливки — 300 г;
- сахарная пудра — 50 г.
Приготовление торта:
В миску разбиваем яйца, солим и взбиваем миксером до соединения белков и желтков.
Постепенно добавляем в яичную смесь сахар, взбиваем до пышной белой массы.
В пышные яйца просеиваем муку и разрыхлитель, взбиваем. Высыпаем в тесто измельченный фундук, замешиваем тесто.
Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, застилаем дно пергаментом. Выкладываем в форму тесто и выравниваем.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 30 минут.
Для приготовления крема разбиваем в сотейник яйца, высыпаем сахар, соль и кукурузный крахмал. Перемешиваем компоненты, ставим на средний огонь.
Вливаем в смесь молоко, доводим до загустения. В густую кремовую основу выкладываем сливочное масло, взбиваем компоненты до однородности.
Делим крем на две равные части. В одну из частей кладем шоколад, растапливаем в горячей основе.
Просеиваем в шоколадный крем какао.
Молотый фундук заранее обжариваем, высыпаем в шоколадный крем и перемешиваем. Во вторую кремовую основу высыпаем ваниль, смешиваем.
Делим бисквит на два коржа. Погружаем один корж в кондитерскую форму, покрываем шоколадным кремом. На крем выкладываем второй корж, покрываем ванильным кремом.
Оставляем торт в холодильнике на 2 минуты. Для украшения взбиваем миксером сливки с сахарной пудрой до густого плотного состояния. Кладем крем в кондитерский мешок и создаем на торте красивый узор.
Оставляем торт в холодильнике минимум на 4 часа.
Украсить торт по желанию можно белым шоколадом.