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Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

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Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Приготовление тортов — это интересное занятие как для кондитеров, так и для простых домашних кулинаров. Многие, конечно, привыкли думать, что создать вкусный торт невозможно без навыков. Однако, не всегда нужно иметь опыт в кондитерском деле, чтобы сделать что-то вкусное. Важно старание и соблюдение пропорций, алгоритма действий. Тогда любое блюдо с вашим старанием станет отменным.

Сейчас можно купить торт в магазине. Но, не всегда попадается качественный десерт с вкусным кремом и пропитанными коржами.

Поэтому сделаем торт самостоятельно.

Ингредиенты бисквита для торта:

  • яйца — 6 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 80 г;
  • мука — 60 г;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • измельченный фундук — 100 г.

Ингредиенты для крема:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • молоко — литр;
  • сливочное масло — 180 г;
  • шоколад — 100 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • фундук дробленый — 100 г;
  • ваниль — 10 г;
  • сливки — 300 г;
  • сахарная пудра — 50 г.

Приготовление торта:

В миску разбиваем яйца, солим и взбиваем миксером до соединения белков и желтков.

Постепенно добавляем в яичную смесь сахар, взбиваем до пышной белой массы.

В пышные яйца просеиваем муку и разрыхлитель, взбиваем. Высыпаем в тесто измельченный фундук, замешиваем тесто.

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, застилаем дно пергаментом. Выкладываем в форму тесто и выравниваем.

Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Выпекаем бисквит при 180 градусах 30 минут.

Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Для приготовления крема разбиваем в сотейник яйца, высыпаем сахар, соль и кукурузный крахмал. Перемешиваем компоненты, ставим на средний огонь.

Вливаем в смесь молоко, доводим до загустения. В густую кремовую основу выкладываем сливочное масло, взбиваем компоненты до однородности.

Делим крем на две равные части. В одну из частей кладем шоколад, растапливаем в горячей основе.

Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Просеиваем в шоколадный крем какао.

Молотый фундук заранее обжариваем, высыпаем в шоколадный крем и перемешиваем. Во вторую кремовую основу высыпаем ваниль, смешиваем.

Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Делим бисквит на два коржа. Погружаем один корж в кондитерскую форму, покрываем шоколадным кремом. На крем выкладываем второй корж, покрываем ванильным кремом.

Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Оставляем торт в холодильнике на 2 минуты. Для украшения взбиваем миксером сливки с сахарной пудрой до густого плотного состояния. Кладем крем в кондитерский мешок и создаем на торте красивый узор.

Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Оставляем торт в холодильнике минимум на 4 часа.

Никто не откажется отведать кусочек. Этот десерт вы будете делать каждый день

Украсить торт по желанию можно белым шоколадом.

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