ГлавнаяРецептыИзысканное блюдо за маленькие деньги: рецепт скумбрии на картофеле с чесноком Изысканное блюдо за маленькие деньги: рецепт скумбрии на картофеле с чесноком На чтение: 2 минуты Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба. Приготовьте ее с картофелем в духовке – вы точно останетесь довольны. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Под картофелем будет чеснок и лук, которые будут отдавать свой вкус и аромат другим ингредиентам. Вместо скумбрии можно использовать хек или любую другую рыбу, которая у вас есть. Будет вкусно Как роллы, но значительно проще: готовим суши-бургеры – блюдо, которое понравится каждому Рецепт скумбрии в духовке Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ “Водний Світ”, які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі! Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 луковица; – 3 зубчика чеснока; – 600 граммов картофеля; – 2 скумбрии; – 1 лимон; – 40 миллилитров растительного масла; – 1 чайная ложка молотого кориандра; – 1 чайная ложка сушеного чеснока; – соль, перец по вкусу; – веточка укропа. Приготовление: Духовку разогрейте до 220 градусов. Лук нарежьте, а чеснок измельчите. Картофель поместите в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и отцедите. Лук, чеснок и половину масла поместите в большую жароупорную посуду. Добавьте половину кориандра, немного посолите, хорошо все вымешайте и равномерно распределите в посуде. Сверху выложите картофель, разровняйте, посолите, равномерно посыпьте кориандром и полейте оставшимся маслом. Запекайте 15 – 20 минут, пока картофель не начнет румяниться. Рыбу помойте под холодной проточной водой, обсушите, посолите и приправьте гранулированным чесноком и перцем. Выложите на горячий картофель сверху в один слой. По бокам разложите кусочки лимона. Запекайте 15 – 20 минут, пока рыба полностью не побелеет. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить из фарша и картофеля вкусные котлеты «Выручайка». Поделитесь с друзьями