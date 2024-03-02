Изысканное блюдо за маленькие деньги: рецепт скумбрии на картофеле с чесноком

Скумбрия – очень вкусная и бюджетная рыба. Приготовьте ее с картофелем в духовке – вы точно останетесь довольны.

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Под картофелем будет чеснок и лук, которые будут отдавать свой вкус и аромат другим ингредиентам. Вместо скумбрии можно использовать хек или любую другую рыбу, которая у вас есть.

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Рецепт скумбрии в духовке

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ “Водний Світ”, які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.

Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 600 граммов картофеля;

– 2 скумбрии;

– 1 лимон;

– 40 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 чайная ложка сушеного чеснока;

– соль, перец по вкусу;

– веточка укропа.

Приготовление:

Духовку разогрейте до 220 градусов. Лук нарежьте, а чеснок измельчите. Картофель поместите в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и отцедите. Лук, чеснок и половину масла поместите в большую жароупорную посуду. Добавьте половину кориандра, немного посолите, хорошо все вымешайте и равномерно распределите в посуде. Сверху выложите картофель, разровняйте, посолите, равномерно посыпьте кориандром и полейте оставшимся маслом. Запекайте 15 – 20 минут, пока картофель не начнет румяниться. Рыбу помойте под холодной проточной водой, обсушите, посолите и приправьте гранулированным чесноком и перцем. Выложите на горячий картофель сверху в один слой. По бокам разложите кусочки лимона. Запекайте 15 – 20 минут, пока рыба полностью не побелеет.

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