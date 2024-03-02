Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с грейпфрутом. Вместо черного листового чая можно использовать зеленый, а сахар заменить на мед или сладкий сироп. Дополнительно для аромата можно добавить мяту или розмарин при заваривании. Грейпфрут добавляет чаю узнаваемую цитрусовую нотку и легкую пикантную горчинку.

Основной ингредиент: Фрукты / Грейпфрут Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода кипяток 500 Миллилитров

Сахар 1 Ст. ложка

Грейпфрут 1/2 Штуки

Чай черный 1 Чайная ложка (листовой)

Количество порций 2

Калорийность

15 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чай с грейпфрутом»

Подготовьте все ингредиенты.

Грейпфрут очистите от кожуры, затем разделите на дольки и уберите пленки. Так он не будет горчить.

Переложите мякоть грейпфрута в заварочный чайник.

Добавьте черный листовой чай и сахар.

Влейте кипяток.

Накройте чайник крышкой и оставьте на 5-10 минут завариться.

Чай с грейпфрутом готов!