Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с грейпфрутом. Вместо черного листового чая можно использовать зеленый, а сахар заменить на мед или сладкий сироп. Дополнительно для аромата можно добавить мяту или розмарин при заваривании. Грейпфрут добавляет чаю узнаваемую цитрусовую нотку и легкую пикантную горчинку.
Основной ингредиент: Фрукты / Грейпфрут Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода кипяток 500 Миллилитров
- Сахар 1 Ст. ложка
- Грейпфрут 1/2 Штуки
- Чай черный 1 Чайная ложка (листовой)
Количество порций 2
Калорийность
15 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чай с грейпфрутом»
Подготовьте все ингредиенты.
Грейпфрут очистите от кожуры, затем разделите на дольки и уберите пленки. Так он не будет горчить.
Переложите мякоть грейпфрута в заварочный чайник.
Добавьте черный листовой чай и сахар.
Влейте кипяток.
Накройте чайник крышкой и оставьте на 5-10 минут завариться.
Чай с грейпфрутом готов!