Для чего покупать рыбу подороже, когда и из мойвы можно приготовить бесподобное блюдо? К тому же оно будет не только вкусным, но еще и очень эффектным. Жареная мойва на шпажках точно создаст «вау-эффект».

Эти нежные шашлычки из мелкой рыбешки исчезнут со стола словно семечки. Ну уж очень быстро! Потому для большой компании советуем брать не меньше 1,5 кг мойвы. Поверьте, под конец застолья уже ни одного шашлычка не останется.

Как готовится жареная мойва на шпажках

Во время маринования рыбы помните о правиле трех «П». Мойву необходимо подкислить, посолить и поперчить. Помня об этом простом правиле, вы сумеете сделать рыбку сказочно вкусной, верно ее замариновав.

Ингредиенты

Мойва800 г Лук1 шт. Лимонный сок1 ст. л. Соль1 ч. л. Красный перец молотый0,25 ч. л. Пшеничная мука по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Берем мойву, удаляем головы и внутренности. Тщательно промываем ее под проточной водой. Обсушиваем рыбку при помощи бумажных полотенец. Очищаем репчатый лук. Натираем его на мелкой терке. Затем помещаем полученное пюре в ситечко. Хорошенько отжимаем его для получения лукового сока. Вливаем его в большую емкость.К луковому соку добавляем лимонный. Всыпаем соль и красный молотый перец. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Перекладываем подготовленную мойву в миску с маринадом. Перемешиваем всё. Оставляем рыбку мариноваться на кухне в течение 20 минут. Нанизываем мойву на деревянные шпажки. Сперва прокалываем ее ближе к голове, затем — практически посередине. Далее протыкаем рыбу возле хвоста, делая аккуратные шашлычки.Обваливаем мойву на шпажках в пшеничной муке со всех сторон. Стряхиваем ее излишки. Выкладываем рыбные шашлычки на сковороду с раскаленным подсолнечным маслом. Обжариваем их на среднем огне до румяности с двух сторон.

Подавать мойву рекомендуем на лаваше. Очистите 1 большую красную луковицу. Нарежьте ее полукольцами. Поместите лук в небольшую емкость. Влейте к нему 3 ч. л. яблочного уксуса. Тщательно всё перемешайте и оставьте лук на 15 минут. Промойте свежий укроп и мелко его нарежьте. Выложите на большое блюдо лаваш. Поместите на него горячие шашлычки из мойвы. Сверху выложите маринованный красный лук, а затем посыпьте всё рубленой зеленью. Вкуснятина из мойвы готова!