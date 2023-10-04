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Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

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Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

Шоколадные торты — это классика в кондитерском мире. В основном, именно на данные торты приходится большая популярность среди людей. Дело в том, что торты в XX веке стали плотно ассоциироваться с шоколадом. Данная тенденция пришла из Франции, где повара стали постоянно использовать шоколад в бисквитах.

Постепенно стали появляться новые рецепты кондитерских изделий. Но, торты с шоколадом всегда твердо держали свою позицию.

До сих пор этот десерт актуален.

Ингредиенты теста для шоколадного торта:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахарный песок — 250 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • растительное масло — 100 мл;
  • молоко — 150 мл;
  • кипяток — 150 мл;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • какао — 2 ст.л.;
  • кофе — 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

  • сгущенное молоко — 180 г;
  • какао — 2 ст.л. ;
  • шоколад — 100 г;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • грецкие орехи — 100 г.

Приготовление шоколадного торта:

В сотейник выкладываем сгущенное молоко и сметану, высыпаем какао и перемешиваем. Выкладываем в смесь шоколад, ставим на медленный огонь и доводим до кипения.

После кипения варим крем пару минут, добавляем сливочное масло. Растапливаем сливочное масло в креме и перемешиваем.

Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

Для приготовления теста разбиваем яйца в миску, высыпаем сахарный песок, ванильный сахар, соль. Вливаем в смесь растительное масло и взбиваем миксером до растворения песчинок.

Вливаем в смесь молоко, продолжаем взбивать. Высыпаем в массу какао и кофе, перемешиваем. Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем в 3-4 подхода в кофейную смесь, замешиваем тесто.

После замеса вливаем в тесто крутой кипяток, вымешиваем тесто миксером.

Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем.

Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

Выпекаем бисквит при 180 градусах 10 минут в духовке. Бисквит можно пропитать растворимым кофе.

Дробим орехи до состояния крошки, добавляем в крем. Делим корж на две равные части. Одну из частей бисквита смазываем кремовой остывшей начинкой.

Накрываем слой из крема второй частью бисквита.

Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

Смазываем верхушку и бока торта остатками крема. Оставляем торт пропитываться на час.

Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

Можно по желанию растопить шоколад и украсить поверхность десерта. Получается домашний шоколадный торт с ярким вкусом.

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