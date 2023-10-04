Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

Шоколадные торты — это классика в кондитерском мире. В основном, именно на данные торты приходится большая популярность среди людей. Дело в том, что торты в XX веке стали плотно ассоциироваться с шоколадом. Данная тенденция пришла из Франции, где повара стали постоянно использовать шоколад в бисквитах.
Постепенно стали появляться новые рецепты кондитерских изделий. Но, торты с шоколадом всегда твердо держали свою позицию.
До сих пор этот десерт актуален.
Ингредиенты теста для шоколадного торта:
- яйца — 3 шт.;
- сахарный песок — 250 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- растительное масло — 100 мл;
- молоко — 150 мл;
- кипяток — 150 мл;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — ч. л.;
- какао — 2 ст.л.;
- кофе — 1 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- сгущенное молоко — 180 г;
- какао — 2 ст.л. ;
- шоколад — 100 г;
- сметана — 2 ст.л.;
- сливочное масло — 40 г;
- грецкие орехи — 100 г.
Приготовление шоколадного торта:
В сотейник выкладываем сгущенное молоко и сметану, высыпаем какао и перемешиваем. Выкладываем в смесь шоколад, ставим на медленный огонь и доводим до кипения.
После кипения варим крем пару минут, добавляем сливочное масло. Растапливаем сливочное масло в креме и перемешиваем.
Для приготовления теста разбиваем яйца в миску, высыпаем сахарный песок, ванильный сахар, соль. Вливаем в смесь растительное масло и взбиваем миксером до растворения песчинок.
Вливаем в смесь молоко, продолжаем взбивать. Высыпаем в массу какао и кофе, перемешиваем. Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем в 3-4 подхода в кофейную смесь, замешиваем тесто.
После замеса вливаем в тесто крутой кипяток, вымешиваем тесто миксером.
Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 10 минут в духовке. Бисквит можно пропитать растворимым кофе.
Дробим орехи до состояния крошки, добавляем в крем. Делим корж на две равные части. Одну из частей бисквита смазываем кремовой остывшей начинкой.
Накрываем слой из крема второй частью бисквита.
Смазываем верхушку и бока торта остатками крема. Оставляем торт пропитываться на час.
Можно по желанию растопить шоколад и украсить поверхность десерта. Получается домашний шоколадный торт с ярким вкусом.