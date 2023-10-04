Вкусный шоколадный торт без заморочек. Рецепт за 30 минут

Шоколадные торты — это классика в кондитерском мире. В основном, именно на данные торты приходится большая популярность среди людей. Дело в том, что торты в XX веке стали плотно ассоциироваться с шоколадом. Данная тенденция пришла из Франции, где повара стали постоянно использовать шоколад в бисквитах.

Постепенно стали появляться новые рецепты кондитерских изделий. Но, торты с шоколадом всегда твердо держали свою позицию.

До сих пор этот десерт актуален.

Ингредиенты теста для шоколадного торта:

яйца — 3 шт.;

сахарный песок — 250 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

растительное масло — 100 мл;

молоко — 150 мл;

кипяток — 150 мл;

мука — 350 г;

разрыхлитель — ч. л.;

какао — 2 ст.л.;

кофе — 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

сгущенное молоко — 180 г;

какао — 2 ст.л. ;

шоколад — 100 г;

сметана — 2 ст.л.;

сливочное масло — 40 г;

грецкие орехи — 100 г.

Приготовление шоколадного торта:

В сотейник выкладываем сгущенное молоко и сметану, высыпаем какао и перемешиваем. Выкладываем в смесь шоколад, ставим на медленный огонь и доводим до кипения.

После кипения варим крем пару минут, добавляем сливочное масло. Растапливаем сливочное масло в креме и перемешиваем.

Для приготовления теста разбиваем яйца в миску, высыпаем сахарный песок, ванильный сахар, соль. Вливаем в смесь растительное масло и взбиваем миксером до растворения песчинок.

Вливаем в смесь молоко, продолжаем взбивать. Высыпаем в массу какао и кофе, перемешиваем. Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем в 3-4 подхода в кофейную смесь, замешиваем тесто.

После замеса вливаем в тесто крутой кипяток, вымешиваем тесто миксером.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 10 минут в духовке. Бисквит можно пропитать растворимым кофе.

Дробим орехи до состояния крошки, добавляем в крем. Делим корж на две равные части. Одну из частей бисквита смазываем кремовой остывшей начинкой.

Накрываем слой из крема второй частью бисквита.

Смазываем верхушку и бока торта остатками крема. Оставляем торт пропитываться на час.

Можно по желанию растопить шоколад и украсить поверхность десерта. Получается домашний шоколадный торт с ярким вкусом.