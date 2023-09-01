ГлавнаяРецептыЖареная тыква в сметане – начинаем осень полезно Жареная тыква в сметане – начинаем осень полезно На чтение: 1 минута В этот теплый осенний день мы подготовили рецепт из тыквы, которая сможет дополнить любой прием пищи. Попробуйте это сытное и питательное блюдо, и вы будете приятно удивлены. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Жареная тыква в сметане – это не только вкусное овощное блюдо, но и полезное. Он вкусно как грибы в подливе и подходит к любому гарниру или мясному блюду. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Очень вкусный рецепт приготовления тыквы, с которой у вас не возникнет ни одной мороки. Попробуйте и вы будете в восторге. Рецепт жареной тыквы в сметане Время: 35 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 500 граммов очищенной тыквы; – 2 ложки масла; – 180 граммов сметаны; – 20 граммов холодной воды; – 3 – 4 зубчика чеснока; – пол чайной ложки молотой паприки; – свежая петрушка и укроп; _ соль; – черный молотый перец. Приготовление: Очищаем и нарезаем тыкву кубиками, жарим до золотистого цвета 4-5 минут на сковороде. Добавляем смешанный соус (сметана, измельченная зелень, паприка, чеснок) и тушим до 5 минут. Вливаем прохладную воду и продолжаем готовить под крышкой еще 20 минут. Выключаем огонь и оставляем тыкву в сметане настояться еще 5 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить легкий осенний салат с апельсинами. Поделитесь с друзьями