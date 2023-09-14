Аппетитные, румяные, из обычных продуктов и для всей семьи — именно так можно охарактеризовать жареные пирожки с яблоками по рецепту ниже. Готовить их совсем не сложно и очень быстро — тесто замешивается на кефире. А это значит, что вам вовсе не надо ждать, когда оно подойдет.

Обжаривание на сковороде делает пирожки невероятно аппетитными, придавая им хруст и румяность. Редакция «Со Вкусом» уверяет: таких вкусных пирожков с яблоками вы не найдете нигде. Ведь они буквально тают во рту. А какой аромат по дому распространяется — запах домашнего теста и осенних яблок. Просто сказка!

Жареные пирожки с яблоками: моменты приготовления

Пирожки с яблоками — это будто нежные воспоминания о детстве, даже если у вас дома их не готовили. А еще это просторное поле для экспериментов. Тут прописан базовый, можно сказать аскетичный рецепт, но никто не остановит вас, если вы захотите внести свою лепту. Например, добавить к начинке душистой корицы, пряной гвоздики и лимонной цедры. Также нарезанные яблоки можно запросто смешать с грушами, сливами, брусникой или чем-нибудь еще.

Ингредиенты

Яблоко500 г Пшеничная мука400 г Кефир500 мл Яйцо2 шт. Сода0,5 ч. л. Подсолнечное масло1 ст. л. Сахар1 ст. л.

Приготовление

Разбейте яйца и хорошо размешайте их венчиком. Затем добавьте кефир, соду, сахар и небольшую щепотку соли. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку, перемешивая, чтобы получить упругое, не липнущее к рукам тесто. Влейте также пару ложек растительного масла и хорошо всё вымесите. Очистите яблоки и мелко нарежьте их на кусочки. Тесто разделите на части. Затем наполните каждую заготовку яблоками и сформируйте пирожки. Если яблоки кисловатые, добавьте немного сахара. Жарьте пирожки на растительном масле, переворачивая их, пока они не станут золотистыми с обеих сторон.

Помимо яблок, в качестве начинки можно использовать и другие наполнители, такие как вишня, персики, черника, абрикосы, клубника, слива и многое другое. А вот о том, как восстановить антипригарное покрытие на сковороде, можно прочесть здесь.