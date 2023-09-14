Вкусное лечо на зиму: съедается моментально. Моя любимая заготовка

Одним из популярных видов гарнира в Европе считается лечо. Придумано это блюдо в Венгрии, откуда и распространилось по всему миру. Сейчас лечо готовят по множеству разнообразных рецептов. Однако, нет точного рецепта этого блюда. Известно лишь то, что в лечо обязательно добавляется сладкий красный перец, помидоры и репчатый лук.

Лечо употребляют в Германии как гарнир к мясным блюдам, во Франции им заменяют Рататуй.

Во многих странах принято делать лечо на зимний период. Дадим рецепт о том, как можно приготовить лечо дома.

Ингредиенты для лечо:

помидоры — 2,5 кг;

перец болгарский — 2 кг;

чеснок — 50 г;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

перец чёрный молотый — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

масло растительное — 120 г.

Приготовление лечо:

Стерилизуем банки и крышки в кипятке, а затем в теплой духовке или микроволновке. Удаляем у помидор плодоножки, делаем надрез крестом. Заливаем помидоры крутым кипятком и оставляем на 10-15 минут.

В это время очищаем от шелухи зубчики чеснока, удаляем у перцев плодоножки и внутренности. Нарезаем перец крупными кусочками, а зубчики чеснока тонкими пластинами.

Очищаем помидоры от кожуры и нарезаем дольками, выкладываем в кастрюлю.

На среднем огне доводим помидоры до закипания, спустя 4 минуты взбиваем погружным блендером.

Снова доводим до кипения томатную массу, высыпаем в нее сахарный песок, соль и черный молотый перец. Вливаем к томатам растительное масло, под неплотно закрытой крышкой варим 5 минут.

Выкладываем к томатной массе чеснок и перцы.

Перемешиваем овощи в томатной смеси и доводим снова до кипения, а затем варим 10 минут.

После этого вливаем в смесь уксус, перемешиваем. Убавляем огонь до минимума и начинаем аккуратно перекладывать лечо в банки. Закатываем банки с лечо и переворачиваем дном вверх.

Накрываем горячие банки полотенцем и оставляем до остывания. Получается классическое вкусное лечо на зиму.