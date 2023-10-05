Эти жареные пирожки с картофелем готовятся из очень простого и быстрого теста на кефире. А получаются они настолько мягкими, пышными и воздушными, что трудно устоять даже тем, кто на диете. Тесто выходит воздушное, пузырчатое и белоснежное, а начинка — необычайно сочная и нежная.

При обжаривании такие пирожки раздуваются практически в два раза. Из неприметного колобка теста у вас получится целая гора вкусностей. Выгодно, не так ли? Также из этого теста можно приготовить мясные беляши или любые другие пирожки с соленой начинкой. Редакция «Со Вкусом» уверяет: вы не успеете выложить готовое блюдо из сковороды, как оно молниеносно разлетится по тарелкам!

Жареные пирожки с картофелем: нюансы приготовления

Чтобы пирожки с картошкой получились максимально вкусными и красивыми, в процессе замеса тесто должно получиться эластичным и нелипким. Для этого не скупитесь на муку. При этом внимательно следите за консистенцией, чтобы заготовка под пирожки оставалась пышной. Кстати, начинка из картофеля прекрасно сочетается с грибами и сыром. Экспериментируйте, дорогие!

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Кефир250 г Яйцо1 ч. л. Соль1,5 ч. л. Сахар1 ст. л. Подсолнечное масло30 мл Разрыхлитель1 ч. л. Картофель400 г Лук1 шт. Петрушка1 пуч.

Приготовление

В миску с кефиром разбейте яйцо, высыпьте 1 ч. л. соли и сахарный песок. Всё тщательно смешайте. Затем влейте масло, просейте муку, соединенную с разрыхлителем. Тесто перемешайте лопаткой, формируя эластичный и нелипкий колобок. Оставьте тесто под целлофаном на 15 минут. Отваренный и очищенный заранее картофель разомните в состояние пюре. Для изготовления начинки нарежьте маленьким кубиком лук и обжарьте его до золотистого цвета. Измельчите петрушку, добавьте ее вместе с луком в картофельное пюре. Посолите и перемешайте. Тесто разделите на 16 одинаковых частей, сформируйте из них колобки. Большую часть заготовок накройте целлофановым пакетом, чтобы не обветрились. Руками создайте толстые лепешки из колобков, внутрь каждой выложите по столовой ложке начинки. Запечатайте начинку внутрь теста. Получившиеся пирожки положите в сковороду с горячим маслом (швом вниз). Обжарьте их до румяной корочки с обеих сторон. Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце. Блюдо готово.

Важно: жарьте заготовки в достаточном количестве подсолнечного масла, чтобы они будто плавали в нём. Такие пирожки можно готовить не только с картофелем. Для данного теста подходит и мясная начинка, и капустная, и зеленый лук с яйцом. Приятного аппетита! Также вас может заинтересовать следующий рецепт — пышные рогалики с шоколадной пастой.