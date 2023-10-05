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Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

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Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Прародителями тортов принято называть хлеб круглой формы с медом. Ведь круг – это солнце, хоровод и другие традиции.

Сейчас торты популярны во всех странах мира. Если раньше французские кондитеры в десерте использовали преимущественно бисквит, безе, крем и ягоды, то сейчас это могут быть меренги, цукаты, орехи. В качестве оформления даже в домашних условиях используется мастика и шоколадная глазурь. Попробуем и мы приготовить вкусный, а также простой торт дома. Сохраняйте рецепт.

Ингредиенты для коржей:

  • мука — 170 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • вареная сгущенка — 370 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 70 г;
  • соль.

Ингредиенты для крема:

  • сметана — 400 г;
  • вареная сгущенка — 150-200 г;
  • маскарпоне — 500 г.

Ингредиенты для конфитюра:

  • малиновое пюре — 100 г.

Ингредиенты для обсыпки:

  • грецкие орехи — 150 г.

Приготовление торта:

В отдельную ёмкость выкладываем сгущенку и разбиваем два куриных яйца. Всыпаем щепотку соли. Взбиваем миксером до однородного состояния. Масса увеличится в объеме и станет слегка светлее.

Добавляем растопленное сливочное масло и снова взбиваем. Всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Используем миксер для перемешивания. Должно получиться слегка жидкое однородное тесто без комочков.

Для выпечки коржей застилаем противень силиконизированной бумагой. Сверху ставим форму и по ней выкладываем массу в форме круга.

Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 8 минут. Всего получается 5 коржей. Даем им остыть.

Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Для крема в сметану 25% из холодильника добавляем холодный маскарпоне, а также вареную сгущенку. Взбиваем миксером до однородности, но недолго, чтобы не испортить маскарпоне.

Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Если сгущенка не расходится в креме, можно использовать погружной блендер. Тогда крем получится более жидким. Стоит убрать его в холодильник на время.

Начинаем собирать торт. Обкладываем форму бумагой, на дно ставим блюдце. Первый слой делаем из коржа, второй – малинового конфитюра, а третий – крема.

Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Чередуем слои, заканчивая коржом, причем кладем его более ровной частью наверх. Убираем в холодильник на ночь.

Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Вынимаем из формы, промазываем остатками крема весь торт. Посыпаем мелко нарезанными грецкими орехами.

Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Торт готов, всем приятного аппетита!

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