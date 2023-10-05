Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Прародителями тортов принято называть хлеб круглой формы с медом. Ведь круг – это солнце, хоровод и другие традиции.

Сейчас торты популярны во всех странах мира. Если раньше французские кондитеры в десерте использовали преимущественно бисквит, безе, крем и ягоды, то сейчас это могут быть меренги, цукаты, орехи. В качестве оформления даже в домашних условиях используется мастика и шоколадная глазурь. Попробуем и мы приготовить вкусный, а также простой торт дома. Сохраняйте рецепт.

Ингредиенты для коржей:

мука — 170 г;

разрыхлитель — 12 г;

вареная сгущенка — 370 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 70 г;

соль.

Ингредиенты для крема:

сметана — 400 г;

вареная сгущенка — 150-200 г;

маскарпоне — 500 г.

Ингредиенты для конфитюра:

малиновое пюре — 100 г.

Ингредиенты для обсыпки:

грецкие орехи — 150 г.

Приготовление торта:

В отдельную ёмкость выкладываем сгущенку и разбиваем два куриных яйца. Всыпаем щепотку соли. Взбиваем миксером до однородного состояния. Масса увеличится в объеме и станет слегка светлее.

Добавляем растопленное сливочное масло и снова взбиваем. Всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Используем миксер для перемешивания. Должно получиться слегка жидкое однородное тесто без комочков.

Для выпечки коржей застилаем противень силиконизированной бумагой. Сверху ставим форму и по ней выкладываем массу в форме круга.

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 8 минут. Всего получается 5 коржей. Даем им остыть.

Для крема в сметану 25% из холодильника добавляем холодный маскарпоне, а также вареную сгущенку. Взбиваем миксером до однородности, но недолго, чтобы не испортить маскарпоне.

Если сгущенка не расходится в креме, можно использовать погружной блендер. Тогда крем получится более жидким. Стоит убрать его в холодильник на время.

Начинаем собирать торт. Обкладываем форму бумагой, на дно ставим блюдце. Первый слой делаем из коржа, второй – малинового конфитюра, а третий – крема.

Чередуем слои, заканчивая коржом, причем кладем его более ровной частью наверх. Убираем в холодильник на ночь.

Вынимаем из формы, промазываем остатками крема весь торт. Посыпаем мелко нарезанными грецкими орехами.

Торт готов, всем приятного аппетита!