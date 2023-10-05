Намного вкуснее медовика. Торт «Карамельная девочка»

Прародителями тортов принято называть хлеб круглой формы с медом. Ведь круг – это солнце, хоровод и другие традиции.
Сейчас торты популярны во всех странах мира. Если раньше французские кондитеры в десерте использовали преимущественно бисквит, безе, крем и ягоды, то сейчас это могут быть меренги, цукаты, орехи. В качестве оформления даже в домашних условиях используется мастика и шоколадная глазурь. Попробуем и мы приготовить вкусный, а также простой торт дома. Сохраняйте рецепт.
Ингредиенты для коржей:
- мука — 170 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- вареная сгущенка — 370 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 70 г;
- соль.
Ингредиенты для крема:
- сметана — 400 г;
- вареная сгущенка — 150-200 г;
- маскарпоне — 500 г.
Ингредиенты для конфитюра:
- малиновое пюре — 100 г.
Ингредиенты для обсыпки:
- грецкие орехи — 150 г.
Приготовление торта:
В отдельную ёмкость выкладываем сгущенку и разбиваем два куриных яйца. Всыпаем щепотку соли. Взбиваем миксером до однородного состояния. Масса увеличится в объеме и станет слегка светлее.
Добавляем растопленное сливочное масло и снова взбиваем. Всыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
Используем миксер для перемешивания. Должно получиться слегка жидкое однородное тесто без комочков.
Для выпечки коржей застилаем противень силиконизированной бумагой. Сверху ставим форму и по ней выкладываем массу в форме круга.
Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 8 минут. Всего получается 5 коржей. Даем им остыть.
Для крема в сметану 25% из холодильника добавляем холодный маскарпоне, а также вареную сгущенку. Взбиваем миксером до однородности, но недолго, чтобы не испортить маскарпоне.
Если сгущенка не расходится в креме, можно использовать погружной блендер. Тогда крем получится более жидким. Стоит убрать его в холодильник на время.
Начинаем собирать торт. Обкладываем форму бумагой, на дно ставим блюдце. Первый слой делаем из коржа, второй – малинового конфитюра, а третий – крема.
Чередуем слои, заканчивая коржом, причем кладем его более ровной частью наверх. Убираем в холодильник на ночь.
Вынимаем из формы, промазываем остатками крема весь торт. Посыпаем мелко нарезанными грецкими орехами.
Торт готов, всем приятного аппетита!