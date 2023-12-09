«Женская радость»: салат с семгой

На следующей неделе праздную свой день рождения. Поскольку дата приходится на будний день, семейный сабантуй перенесу на субботу. Посредине недели отправлю мужа с сыновьями в кино, а домой приглашу подружек. Будем отмечать мой день рождения с игристым и элегантными закусками. Одна из таких — салат «Женская радость» с красной рыбой.

На самом деле я могла бы не заморачиваться и заказать доставку пары пицц. Но мне хочется порадовать своих девочек. Поэтому еще на прошлой неделе я начала заготавливать ингредиенты для легких и красивых закусок. Кроме белого полусладкого, поставлю на стол тарталетки с семгой и салат. Как вы видите, мои подруги в восторге от рыбных закусок.

Как приготовить салат «Женская радость»

Для приготовления такого салата вам понадобится, как по мне, весьма скромный набор продуктов. Особенно если учитывать то, что это праздничная закуска. Со списком ингредиентов вы ознакомитесь ниже. А еще не забудьте заранее подготовить разъемное кольцо около 20 см в диаметре.

Ингредиенты

Семга200 г Яйцо3 шт. Огурцы2 шт. Плавленый сыр3 шт. Майонез80 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Первым делом подготовьте продукты. Свежие огурцы нарежьте соломкой. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Плавленый сыр можете слегка подморозить, чтобы он легче натирался. Семгу нарежьте кубиками. Начинаем собирать салат! Разъемное кольцо поставьте на плоское блюдо. Его дно выстелите половиной плавленых сырков, натертых на крупную терку. Далее будет слой из половины огурцов. Поперчите их по вкусу. Затем натрите на крупной терке вареные яйца. Разровняйте их по поверхности и покройте сеточкой из майонеза. На яйца выложите остатки огурцов. Поперчите и посолите. Натрите остатки плавленых сырков, покройте их майонезом.Последний декоративный слой салат «Женская радость» состоит из семги, нарезанной мелким кубиком. Когда салат будет собран, накройте его пленкой и отправьте в холодильник хотя бы на час.

Хитрость от повара: чтобы такой многослойный салат в кольце хорошо держал форму и не разлезался при нарезании, все слои, кроме последнего, в процессе готовки нужно утрамбовывать. Однако не переусердствуйте! Закуска должна выглядеть легко и воздушно, а не как лепешка. Удачи в приготовлении!