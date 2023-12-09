Свекровь поделилась рецептом. Пирожки с тройной начинкой: для мужа готовлю только так

С чем вы любите готовить пирожки? Как правило, для приготовления пирожков многие используют несколько начинок. Иначе выпечка получается однообразной. Лишь одна начинка может быстро надоесть. Поэтому люди готовят и картофельные, и яичные, и мясные пирожки вместе.
Нередко для приготовления одной только начинки нужно затратить много времени. Пока сварится картофель, яйца, обжаривается лук и фарш — проходит время. Надо также каждую начинку класть в тесто. Можно облегчить себе задачу и сделать один пирожок с фаршем, с картошкой и зеленью.
Ингредиенты для пирожков с мясом и картошкой:
- Сахар — ст. л.;
- Соль — ч. л.;
- Молоко — 200 мл;
- Дрожжи — 15 г;
- Растительное масло — 30 мл;
- Мука — 400 г;
- Фарш — 200 г;
- Лук — шт.;
- Картофель — 4 шт.
Приготовление пирожков с картофелем и мясом:
В миске с теплым молоком растворяем соль, сахарный песок, растительное масло и дрожжи, тщательно перемешиваем. Высыпаем муку в молоко, замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками.
Тесто убираем под целлофановый пакет на 30 минут. Затем делим тесто на 8 одинаковых колобков.
Отвариваем очищенный картофель. Нарезаем маленьким кубиком лук, смешиваем с фаршем.
Высыпаем в картофель соль и перец по вкусу, превращаем в пюре.
Раскатываем скалкой колобки в тонкие лепешки диаметром 25-30 см. Делим лепешки на две части. Выкладываем в каждую из частей по всей поверхности сперва мясную начинку, затем картофельную.
Шинкуем зелень, добавляем на край каждой половинки лепешки. Один из углов теста складываем к центру закругления полукруглой лепешки.
Затем полученный треугольник соединяем с открытым углом лепешки, защипываем открытые края. Должен получиться пирожок в форме треугольника.
Выкладываем пирожки на противень, застеленный пергаментом. Смазываем пирожки яйцом, покрываем кунжутом и отправляем выпекаться 40 минут при 180 градусах.
Получаются необычные пирожки с тройной начинкой.
Такая выпечка удивит ваших друзей и знакомых.