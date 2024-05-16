Йогурт, 1 яйцо и немного муки. Сладкие оладьи без духовки: готовлю за 5 минут

История оладий началась в глубокой древности, когда люди начали использовать муку и кисломолочные продукты для приготовления пищи. Оладьи были популярны во многих культурах мира.
В России их готовят на дрожжевом тесте и подают со сметаной, вареньем или мёдом. В США оладьи готовят на молоке или кефире и часто подают с кленовым сиропом. В Азии оладьи готовят из рисовой муки и заворачивают в них начинку из овощей или мяса.
В разных странах оладьи могут иметь свои особенности, но их объединяет одно — это простое и вкусное блюдо, которое любят во всём мире.
Приготовим оладьи дома своими руками.
Ингредиенты:
- сахар — 3 ст.л.;
- яйцо — шт.;
- ванильный сахар — 8 г;
- масло растительное — 2 ст.л.;
- йогурт греческий — 125 г;
- молоко — 80 г;
- мука — 180 г;
- дрожжи — 10 г.
Приготовление оладий:
В миске соединяем сахар, ванильный сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и перемешиваем до растворения песчинок. Добавляем греческий йогурт в смесь, перемешиваем.
Просеиваем в смесь муку и дрожжи, замешиваем жидкое тесто. Выкладываем тесто в кондитерский мешок, сковороду с растительным маслом разогреваем.
Сцеживаем порции теста улиткой на сковороду. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
После приготовления можно обвалять оладьи в сахарной пудре.
Получаются сладкие оладьи на завтрак.