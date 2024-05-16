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Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста — Быстро и очень вкусно.

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Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста — Быстро и очень вкусно.

Ингредиенты:
тесто дрожжевое слоеное. — 250 гр;
масло сливочное — 100 гр;
корица молотая — 1 ч.л;
сахар — 150 гр;
конфета шоколадная — 2 шт;
белок куриного яйца — 1 шт
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Не так давно стала пользоваться готовым. замороженным тестом. Как оказалось, что это очень удобно и к тому же можно приготовить много разной выпечки. Например ПИРОЖНОЕ.
А сейчас расскажу об очень вкусных и лёгких в приготовлении печенек.

Тесто покупаю дрожжевое слоёное. Выпекаю из одного пласта .

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Как только разморозится пласт, раскатываю. Муку не подсыпаю, а смазываю стол подсолнечным маслом.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Чем тоньше раскатаете, тем слоистее будет печенье.
Масло сливочное я разогреваю в микроволновке и выливаю на тесто.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Распределяю кисточкой масло по листу.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Густо посыпаю лист корицей, затем сахаром.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Натираю на мелкой тёрке пару сухих шоколадный конфет.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Аккуратно закручиваю плотный рулет.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Нарезаю рулет ровными кусочками.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Печенья получается много.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Белок яйца предварительно взбила вилкой. В чашку насыпала сахар. Опускаю печенье одним краем в белок.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Затем сразу в сахар.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Раскладываю на противень. Печенье увеличится в объёме при выпечке.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Украшаю ЦУКАТАМИ. Можно изюмом.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Выпекаю при температуре сто восемьдесят градусов до полной готовности.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Аромат невероятный, печенье хрустящее, очень вкусное и получается его довольно много.

Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста - Быстро и очень вкусно.

Получается не дорого, ингредиентов совсем не много, нравится всем, даже капризным…)))

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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