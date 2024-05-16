Рецепт: Печенье с корицей из дрожжевого теста — Быстро и очень вкусно.

Ингредиенты:

тесто дрожжевое слоеное. — 250 гр;

масло сливочное — 100 гр;

корица молотая — 1 ч.л;

сахар — 150 гр;

конфета шоколадная — 2 шт;

белок куриного яйца — 1 шт

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

Не так давно стала пользоваться готовым. замороженным тестом. Как оказалось, что это очень удобно и к тому же можно приготовить много разной выпечки. Например ПИРОЖНОЕ.

А сейчас расскажу об очень вкусных и лёгких в приготовлении печенек.

Тесто покупаю дрожжевое слоёное. Выпекаю из одного пласта .

Как только разморозится пласт, раскатываю. Муку не подсыпаю, а смазываю стол подсолнечным маслом.

Чем тоньше раскатаете, тем слоистее будет печенье.

Масло сливочное я разогреваю в микроволновке и выливаю на тесто.

Распределяю кисточкой масло по листу.

Густо посыпаю лист корицей, затем сахаром.

Натираю на мелкой тёрке пару сухих шоколадный конфет.

Аккуратно закручиваю плотный рулет.

Нарезаю рулет ровными кусочками.

Печенья получается много.

Белок яйца предварительно взбила вилкой. В чашку насыпала сахар. Опускаю печенье одним краем в белок.

Затем сразу в сахар.

Раскладываю на противень. Печенье увеличится в объёме при выпечке.

Украшаю ЦУКАТАМИ. Можно изюмом.

Выпекаю при температуре сто восемьдесят градусов до полной готовности.

Аромат невероятный, печенье хрустящее, очень вкусное и получается его довольно много.

Получается не дорого, ингредиентов совсем не много, нравится всем, даже капризным…)))

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.