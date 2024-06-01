Кабачки и рис: 2 простых и недорогих рецепта, которые можно готовить, хоть каждый день

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Кабачки — это популярный овощ, который обладает рядом полезных свойств.

В 100 граммах кабачка содержится всего около 20–25 ккал, что делает его диетическим продуктом. Это особенно полезно для людей, следящих за своим весом или имеющих проблемы с пищеварением.

Также кабачок состоит на 90-95 % из воды, что помогает поддерживать водный баланс в организме и способствует нормализации пищеварения. Клетчатка, содержащаяся в кабачке, также положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Кабачки содержат витамины A, C, E, K, B6, а также минералы, такие как калий, магний, фосфор, железо и другие. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Расскажем, как приготовить из кабачков из риса драники и блины.

Кабачковые драники

Ингредиенты:

рис — 100 г;

кабачки — 2 шт.;

лук — ½ шт.;

яйцо — шт.;

сыр чеддер — 50 г;

мука — 30 г.

Приготовление кабачковых драников:

Промываем и отвариваем рис до готовности. Очищаем кабачки от кожуры и удаляем плодоножки, натираем на крупной терке.

Отжимаем лишнюю жидкость с кабачков. Натираем на крупной терке лук, сыр, выкладываем к кабачкам. Разбиваем в смесь яйцо, высыпаем рис и муку, солим.

Перемешиваем все ингредиенты, в сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем небольшие лепешки кабачковой массы до румяной корочки с обеих сторон.

Фото: www.youtube.com

Получаются вкусные кабачковые драники.

Фото: www.youtube.com

Подавать их рекомендуется со сметаной.

Кабачковые блины

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

яйцо — шт.;

молоко — 400 мл;

соль — щепотка;

оливковое масло — 100 мл;

разрыхлитель — 4 г;

петрушка — 5 листьев;

мука — 250 г;

красный острый перец — 50 г.

Приготовление блинов из кабачка:

Очищаем от кожуры кабачки, натираем на крупной терке. Смешиваем в миске яйца с молоком, солью, водой (200 мл), оливковым маслом и перемешиваем.

Добавляем в смесь кабачковую массу и нашинкованную заранее петрушку. Высыпаем разрыхлитель, частями добавляем муку, замешиваем тесто.

В тесто высыпаем красный острый перец, смешиваем. В сковороде на тонком слое растительного масла обжариваем блины с каждой стороны до золотистого цвета.

Фото: www.youtube.com

После приготовления каждый блин можно смазать сливочным маслом. Получается отличная замена классическим блинам.