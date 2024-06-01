Рецепт: Салат «Балтийский» — Со шпротами и помидорами.

Ингредиенты:

шпроты — 2 банки;

томаты — 3 шт.;

картофель — 3 шт.;

яйца куриные — 3-4 шт.;

соль перец — по вкусу;

оук репчатый — 1 шт.;

лук зеленый перья — 30 г;

майонез — 50 мл

Способ приготовления: Было у меня пара баночек шпрот, никак не могла придумать, что бы с ними сделать.

В интернете нашла рецепт салата «Балтийский». Шпроты в сочетании с помидорами мы ещё не пробовали:)

Для салата «Балтийский» нам понадобятся:

собственно шпроты

Свежие помидоры

Лук

Варёный картофель и

Варёные яйца.

По желанию можно добавить сыр или варёную морковь.

Но я делала так, как было указано в рецепте.

Итак, шпроты выкладываем в глубокий салатник, предварительно слив лишнее масло. Несколько самых красивых рыбок откладываем, оставим их для украшения.

Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.

Яйца нарезаем или натираем на тёрке.

Картофель также нарезаем кубиками среднего размера. Слой картофель нужно посолить и поперчить, чтобы он не был пресным.

Репчатый лук нарезаем мелко. Можно по желанию ошпарить кипятком. Но я добавила прямо так, сырой лук.

Помидоры разрезаем на четыре части и убираем мякоть, оставляя только стенки.

Мякоть помидоров, разумеется, я не выбросила, а положила в суп, который в это время уже кипел на плите.

А стенки помидоров нарезаем небольшими кубиками и выкладываем поверх репчатого лука. Можно посыпать сверху зелёным луком.

Можно подавать салат прямо так, слоеным. Тогда нужно каждый слой промазывать майонезом.

А можно заправить майонезом и перемешать сразу.

Перед подачей можно украсить салат целыми рыбками, которые мы заранее отложили.

Салат получился очень вкусным, картофель и яйца в сочетании со шпротами — это привычно, а вот помидоры мы ещё не добавляли ни разу. Очень сочно и ароматно получилось.

Время приготовления: 20 мин.