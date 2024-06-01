Рецепт: Салат «Балтийский» — Со шпротами и помидорами.

Ингредиенты:
шпроты — 2 банки;
томаты — 3 шт.;
картофель — 3 шт.;
яйца куриные — 3-4 шт.;
соль перец — по вкусу;
оук репчатый — 1 шт.;
лук зеленый перья — 30 г;
майонез — 50 мл
Способ приготовления: Было у меня пара баночек шпрот, никак не могла придумать, что бы с ними сделать.
В интернете нашла рецепт салата «Балтийский». Шпроты в сочетании с помидорами мы ещё не пробовали:)
Для салата «Балтийский» нам понадобятся:
собственно шпроты
Свежие помидоры
Лук
Варёный картофель и
Варёные яйца.
По желанию можно добавить сыр или варёную морковь.
Но я делала так, как было указано в рецепте.
Итак, шпроты выкладываем в глубокий салатник, предварительно слив лишнее масло. Несколько самых красивых рыбок откладываем, оставим их для украшения.
Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.
Яйца нарезаем или натираем на тёрке.
Картофель также нарезаем кубиками среднего размера. Слой картофель нужно посолить и поперчить, чтобы он не был пресным.
Репчатый лук нарезаем мелко. Можно по желанию ошпарить кипятком. Но я добавила прямо так, сырой лук.
Помидоры разрезаем на четыре части и убираем мякоть, оставляя только стенки.
Мякоть помидоров, разумеется, я не выбросила, а положила в суп, который в это время уже кипел на плите.
А стенки помидоров нарезаем небольшими кубиками и выкладываем поверх репчатого лука. Можно посыпать сверху зелёным луком.
Можно подавать салат прямо так, слоеным. Тогда нужно каждый слой промазывать майонезом.
А можно заправить майонезом и перемешать сразу.
Перед подачей можно украсить салат целыми рыбками, которые мы заранее отложили.
Салат получился очень вкусным, картофель и яйца в сочетании со шпротами — это привычно, а вот помидоры мы ещё не добавляли ни разу. Очень сочно и ароматно получилось.
Время приготовления: 20 мин.