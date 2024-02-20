ГлавнаяРецептыКак эклеры, но лучше: готовим жареные заварные пирожные Чуррос Как эклеры, но лучше: готовим жареные заварные пирожные Чуррос На чтение: 1 минута Многие любят эклеры, однако их несколько трудно готовить. Чуррос намного проще – попробуйте. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сейчас среди молодежи в Испании принято есть чуррос после веселой ночи, перед возвращением домой. Также ими завтракают 1 января, после Нового года. Будет вкусно Вы забудете о шарлотке и штруделе: рецепт идеального яблочного пирога из теста фило Жареные заварные пирожные Время: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 320 миллилитров воды; – 120 граммов масла; – 2 столовые ложки сахара; – щепотка соли; – 200 граммов муки; – 4 яйца; – подсолнечное масло для жарки; – сахар + корица для посыпки. Приготовление: Поставьте воду на огонь, добавьте сахар, соль и масло. Когда все закипит всыпьте муку и заварите тесто 2 – 3 минуты. Охладите, после чего добавьте по одному яйца, после каждого вымешивая. Переложите тесто в кондитерский мешок и отсадите пирожные в кипящее подсолнечное масло. Готовые Чуррос посыпьте сахаром и корицей. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство. Поделитесь с друзьями