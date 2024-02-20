Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пшенники с тыквой. Тыкву можно использовать как свежую, так и замороженную. В пшенники можно добавить немного лимонного сока, молотой корицы и ванильного экстракта для дополнительного вкуса. Подавать пшенники можно со сметаной, вареньем или со сладким сиропом.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Пшено Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Пшено 100 Грамм

Вода 360 Миллилитров

Сахар 1 Ст. ложка

Рисовая мука 2 Ст. ложки (+ примерно 1 ст.л. чтобы обвалять пшенники)

Соль 1 Щепотка

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Тыква 100 Грамм

Масло растительное 3 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

169 ккал

Калорийность

1 г

Белки

11 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пшенники с тыквой»

Подготовьте все ингредиенты.

Пшено тщательно промойте до прозрачной воды и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. При необходимости переберите.

Тыкву очистите и нарежьте на маленькие кубики.

Переложите пшено и тыкву в кастрюлю, влейте воду. Доведите до кипения и варите до готовности примерно 20-25 минут.

Готовую кашу полностью остудите. Удобно оставить ее на ночь, чтобы она стала плотнее.

Разомните кашу с тыквой вилкой, добавьте сахар, рисовую муку, разрыхлитель и щепотку соли. Все хорошо перемешайте.

Сформируйте из получившейся массы пшенники. Обваляйте их в рисовой муке, чтобы они не прилипали к рукам.

Обжарьте пшенники на среднем огне с небольшим количеством растительного масла в сковороде до золотистого цвета. Потребуется примерно 3-4 минуты на каждую сторону.

Пшенники с тыквой готовы, приятного вам аппетита!