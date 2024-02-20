Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пшенники с тыквой. Тыкву можно использовать как свежую, так и замороженную. В пшенники можно добавить немного лимонного сока, молотой корицы и ванильного экстракта для дополнительного вкуса. Подавать пшенники можно со сметаной, вареньем или со сладким сиропом.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Овощи / Тыква / Крупы / Пшено Блюдо: Горячие блюда Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Пшено 100 Грамм
- Вода 360 Миллилитров
- Сахар 1 Ст. ложка
- Рисовая мука 2 Ст. ложки (+ примерно 1 ст.л. чтобы обвалять пшенники)
- Соль 1 Щепотка
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Тыква 100 Грамм
- Масло растительное 3 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
169 ккал
Калорийность
1 г
Белки
11 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пшенники с тыквой»
Подготовьте все ингредиенты.
Пшено тщательно промойте до прозрачной воды и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. При необходимости переберите.
Тыкву очистите и нарежьте на маленькие кубики.
Переложите пшено и тыкву в кастрюлю, влейте воду. Доведите до кипения и варите до готовности примерно 20-25 минут.
Готовую кашу полностью остудите. Удобно оставить ее на ночь, чтобы она стала плотнее.
Разомните кашу с тыквой вилкой, добавьте сахар, рисовую муку, разрыхлитель и щепотку соли. Все хорошо перемешайте.
Сформируйте из получившейся массы пшенники. Обваляйте их в рисовой муке, чтобы они не прилипали к рукам.
Обжарьте пшенники на среднем огне с небольшим количеством растительного масла в сковороде до золотистого цвета. Потребуется примерно 3-4 минуты на каждую сторону.
Пшенники с тыквой готовы, приятного вам аппетита!