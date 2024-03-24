Как использовать дебетовую карту для оплаты услуг и счетов

Банковская карта не только заменяет кошелёк с купюрами, но ещё помогает экономить время, иметь больший выбор товаров, услуг, зарабатывать на кэшбэке. С её помощью платят в супермаркетах, интернет-магазинах, делают мгновенные переводы на счета частных лиц и компаний. Это намного быстрее и безопаснее, чем использование наличных.

Покупки в интернете

Бесплатная карта Альфа-Банка принимается во всех российских и некоторых зарубежных интернет-магазинах, где доступна оплата картой. Можно мгновенно сменить привязанный к ней рублёвый счёт на валютный и расплачиваться, например, евро, долларами или юанями. Смену счёта выполняют в мобильном приложении или Альфа Онлайн. На это понадобится несколько секунд.

Конечно, для покупок следует выбирать проверенные торговые интернет-площадки. Тогда на сайте продавца можно сохранить данные карточки, то есть привязать её. При оплате товара достаточно по запросу на странице ввести одноразовый код, который приходит на телефон владельца. После введения кода со счёта списываются деньги, а операция сохраняется в истории платежей.

Оплата услуг

С бесплатной Альфа-Картой можно без комиссий совершать платежи за следующие виды услуг:

мобильная связь;

электричество;

жилищно-коммунальные услуги;

штрафы ГИБДД;

уплата налогов и другие услуги.

Делать это можно в Альфа Онлайн или приложении на смартфоне:

Выберите раздел «Платежи». Найдите в списке компанию — поставщика услуги или введите её ИНН из квитанции. Укажите запрашиваемые для оплаты сведения и подтвердите действие.

Удобно использовать оплату по QR-коду. Эта опция также находится в «Платежах». После её выбора код сканируют из квитанции.

Можно оплатить услугу на сайте поставщика. Там регистрируются по имени и адресу, однократно указывают данные карты, затем можно их сохранить. Оплату выполняют, вводя сумму и код, который приходит на привязанный номер мобильного.

Покупки офлайн

Дебетовая Альфа-Карта выпускается с функцией бесконтактной оплаты. Это значит, что в обычном магазине для платежа достаточно приблизить пластик к кассовому терминалу после сканирования товаров сотрудником. О списании денег покупатель узнает благодаря звуковому сигналу. Списание также отразится в истории операций.

Оплата карточкой позволяет вернуть часть потраченных средств, причём для этого не нужно ничего делать дополнительно. Клиент просто использует её для покупок и следит за кэшбэком в банковском приложении. По дебетовке возврат части средств начисляется баллами, каждый из которых равен одному рублю.

Чтобы получать максимальный ежемесячный кэшбэк 5% на четыре категории товаров, нужно выбрать их в мобильном приложении. Любимые виды покупок можно ежемесячно менять и зарабатывать на них до 5000 рублей. Для дополнительного кэшбэка от партнёров банка, который достигает 50%, нужно приобретать товары у них. Список этих магазинов, ресторанов, онлайн-сервисов и других продавцов есть в банковском приложении.

Также можно выиграть 100% кэшбэка на товар из случайной категории. Для этого нужно в мобильном приложении раскрутить барабан. Если выпавшая категория совпадёт с выбранной клиентом, он получит возврат полной стоимости покупки.

Заказать и получить дебетовую Альфа-Карту можно не выходя из дома. Достаточно оставить на сайте заявку и выбрать доставку. Сотрудник банка привезёт пластик вместе с договором по указанному клиентом адресу. Платить за выпуск, доставку и пользование классической дебетовой картой не нужно.