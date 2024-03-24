Описание приготовления:

Тесто для пирогов должно быть мягким и воздушным, а не забитым мукой. Обязательно начинку остудите, в горячем виде никогда не кладите ее на тесто, оно сварится. В идеале толщина лепешки должна быть меньше одного сантиметра и время приготовления зависит от разогрева духовки и толщины пирога.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Молочные продукты / Сыр / Сулугуни Блюдо: Выпечка / Пироги География кухни: Кавказская / Осетинская

Состав / Ингредиенты:

Мука 125 Грамм (+ для домеса)

Молоко 125 Грамм (теплое)

Сухие дрожжи 1/2 Чайных ложки

Соль 1/3 Чайных ложки (в тесто)

Сахар 1/3 Чайных ложки

Масло растительное 12 Грамм (без запаха и вкуса)

Картофель 250 Грамм

Сулугуни 125 Грамм

Масло сливочное 40 Грамм (25 грамм — для смазывания, 15 грамм — в картофель)

Количество порций 4

Калорийность

214 ккал

Калорийность

7 г

Белки

11 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Осетинский пирог с картошкой и сулугуни»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления осетинских пирогов с картошкой и сулугуни.

Картофель почистите, вымойте и отварите в соленой воде до готовности. Отвар полностью слейте, помните толкушкой в пюре, добавьте сливочное масло, перемешайте и полностью остудите.

В глубокую миску просейте муку, добавьте соль, сахар и сухие дрожжи. Все хорошо перемешайте.

Молоко подогрейте до теплого состояния, влейте к муке.

Замесите однородное, липкое тесто. Миску с тестом накройте и уберите в теплое место на один час для подъема. Насыпьте на стол муку, выложите подошедшее тесто и вымешивайте до мягкого состояния.

В остывшую картошку натрите сыр, перемешайте и если нужно доведите до вкуса солью.

Тесто разделите на две части, если сковорода 18 сантиметров. При сковороде диаметром 26 сантиметров получится один пирог. Тесто скатайте в шарики и разомните руками в лепешку. Начинку разделите на две части и сформируйте шарик, выложите его на тесто.

Соедините тесто поверх начинки и защипните. Переверните швом вниз и осторожно руками немного прижмите. Сковороду посыпьте мукой, переложите пирог и потихоньку разминайте пирог в лепешку до краев сковороды. Сделайте небольшие дырочки, не проколов до дна или одну в середине.

Поставьте сковороду с пирогом в разогретую до максимума духовку и готовьте до золотистого цвета.

Готовый пирог переложите на тарелку, смазанную сливочным маслом. Верх пирога сразу после снятия смажьте сливочным маслом. Готовые пироги разрежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!