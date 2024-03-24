Описание приготовления:
Тесто для пирогов должно быть мягким и воздушным, а не забитым мукой. Обязательно начинку остудите, в горячем виде никогда не кладите ее на тесто, оно сварится. В идеале толщина лепешки должна быть меньше одного сантиметра и время приготовления зависит от разогрева духовки и толщины пирога.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Молочные продукты / Сыр / Сулугуни Блюдо: Выпечка / Пироги География кухни: Кавказская / Осетинская
Состав / Ингредиенты:
- Мука 125 Грамм (+ для домеса)
- Молоко 125 Грамм (теплое)
- Сухие дрожжи 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/3 Чайных ложки (в тесто)
- Сахар 1/3 Чайных ложки
- Масло растительное 12 Грамм (без запаха и вкуса)
- Картофель 250 Грамм
- Сулугуни 125 Грамм
- Масло сливочное 40 Грамм (25 грамм — для смазывания, 15 грамм — в картофель)
Количество порций 4
Калорийность
214 ккал
Калорийность
7 г
Белки
11 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Осетинский пирог с картошкой и сулугуни»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления осетинских пирогов с картошкой и сулугуни.
Картофель почистите, вымойте и отварите в соленой воде до готовности. Отвар полностью слейте, помните толкушкой в пюре, добавьте сливочное масло, перемешайте и полностью остудите.
В глубокую миску просейте муку, добавьте соль, сахар и сухие дрожжи. Все хорошо перемешайте.
Молоко подогрейте до теплого состояния, влейте к муке.
Замесите однородное, липкое тесто. Миску с тестом накройте и уберите в теплое место на один час для подъема. Насыпьте на стол муку, выложите подошедшее тесто и вымешивайте до мягкого состояния.
В остывшую картошку натрите сыр, перемешайте и если нужно доведите до вкуса солью.
Тесто разделите на две части, если сковорода 18 сантиметров. При сковороде диаметром 26 сантиметров получится один пирог. Тесто скатайте в шарики и разомните руками в лепешку. Начинку разделите на две части и сформируйте шарик, выложите его на тесто.
Соедините тесто поверх начинки и защипните. Переверните швом вниз и осторожно руками немного прижмите. Сковороду посыпьте мукой, переложите пирог и потихоньку разминайте пирог в лепешку до краев сковороды. Сделайте небольшие дырочки, не проколов до дна или одну в середине.
Поставьте сковороду с пирогом в разогретую до максимума духовку и готовьте до золотистого цвета.
Готовый пирог переложите на тарелку, смазанную сливочным маслом. Верх пирога сразу после снятия смажьте сливочным маслом. Готовые пироги разрежьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!