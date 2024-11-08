Как почистить стиральную машину: простое руководство

Чтобы стиральная машина служила долго, нужно правильно за ней ухаживать. Регулярная чистка не только улучшит качество стирки, но и продлит срок службы устройства. В этой статье мы рассмотрим как помыть стиральную машинку и рекомендации по уходу за стиральной машиной.

Зачем чистить стиральную машину?

Со временем на внутренних частях стиральной машины могут накапливаться мыльный осадок, ворсинки, остатки моющих средств, а также плесень и бактерии. Это приводит к появлению неприятного запаха и снижению эффективности стирки. Регулярная чистка решает эти проблемы, улучшает работу техники и помогает предотвратить поломки.

Как часто нужно чистить стиральную машину?

Раз в месяц — основная чистка, которая включает удаление накипи, грязи и дезинфекцию.

— основная чистка, которая включает удаление накипи, грязи и дезинфекцию. После каждой стирки — легкий уход, например, протирание дверцы, выемка мелкого мусора и проветривание.

Подробная инструкция по чистке стиральной машины

1. Очистка барабана

Для удаления накипи и мыльного налета на стенках барабана можно использовать уксус или лимонную кислоту.

Способ 1 : Влейте в барабан 1 стакан уксуса и запустите цикл стирки с высокой температурой (60–90°C).

: Влейте в барабан 1 стакан уксуса и запустите цикл стирки с высокой температурой (60–90°C). Способ 2: Засыпьте 100-150 г лимонной кислоты в отделение для порошка и также выберите горячую стирку.

Оба способа помогут избавиться от накипи, неприятного запаха и дезинфицировать внутренние части.

2. Чистка фильтра

Фильтр собирает волосы, ворс и мелкий мусор, которые могут забивать систему слива.

Откройте люк фильтра, аккуратно вытащите его и очистите под проточной водой, удаляя всю грязь и мусор.

Проверьте сливное отверстие на наличие мусора, который может затруднять отток воды.

3. Чистка отделения для порошка и кондиционера

Это место часто загрязняется остатками порошка и кондиционера, образуя налет и способствуя размножению бактерий.

Извлеките лоток для моющих средств (если он съемный).

Промойте его под горячей водой, используя мягкую щетку, чтобы удалить засохшие остатки.

Протрите отсек, в который вставляется лоток, так как там тоже может собираться грязь.

4. Уход за резиновой манжетой

Резиновая манжета вокруг дверцы барабана склонна к накоплению грязи, плесени и воды.