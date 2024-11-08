Как почистить стиральную машину: простое руководство

Чтобы стиральная машина служила долго, нужно правильно за ней ухаживать. Регулярная чистка не только улучшит качество стирки, но и продлит срок службы устройства. В этой статье мы рассмотрим как помыть стиральную машинку и рекомендации по уходу за стиральной машиной.
Зачем чистить стиральную машину?
Со временем на внутренних частях стиральной машины могут накапливаться мыльный осадок, ворсинки, остатки моющих средств, а также плесень и бактерии. Это приводит к появлению неприятного запаха и снижению эффективности стирки. Регулярная чистка решает эти проблемы, улучшает работу техники и помогает предотвратить поломки.
Как часто нужно чистить стиральную машину?
- Раз в месяц — основная чистка, которая включает удаление накипи, грязи и дезинфекцию.
- После каждой стирки — легкий уход, например, протирание дверцы, выемка мелкого мусора и проветривание.
Подробная инструкция по чистке стиральной машины
1. Очистка барабана
Для удаления накипи и мыльного налета на стенках барабана можно использовать уксус или лимонную кислоту.
- Способ 1: Влейте в барабан 1 стакан уксуса и запустите цикл стирки с высокой температурой (60–90°C).
- Способ 2: Засыпьте 100-150 г лимонной кислоты в отделение для порошка и также выберите горячую стирку.
Оба способа помогут избавиться от накипи, неприятного запаха и дезинфицировать внутренние части.
2. Чистка фильтра
Фильтр собирает волосы, ворс и мелкий мусор, которые могут забивать систему слива.
- Откройте люк фильтра, аккуратно вытащите его и очистите под проточной водой, удаляя всю грязь и мусор.
- Проверьте сливное отверстие на наличие мусора, который может затруднять отток воды.
3. Чистка отделения для порошка и кондиционера
Это место часто загрязняется остатками порошка и кондиционера, образуя налет и способствуя размножению бактерий.
- Извлеките лоток для моющих средств (если он съемный).
- Промойте его под горячей водой, используя мягкую щетку, чтобы удалить засохшие остатки.
- Протрите отсек, в который вставляется лоток, так как там тоже может собираться грязь.
4. Уход за резиновой манжетой
Резиновая манжета вокруг дверцы барабана склонна к накоплению грязи, плесени и воды.
- Смочите мягкую ткань раствором уксуса или моющего средства.
- Протрите манжету, особенно тщательно в складках, удаляя налет, грязь и влагу.