Как приготовить брокколи, сохраняя полезность: лучшие способы и хитрости

Брокколи можно назвать одним из самых полезных овощей, ведь в его составе можно встретить множество витамин и полезных минералов.

Однако из-за неправильного приготовления и длительной термической обработки брокколи может потерять свои полезные свойства.

Поэтому стоит разобрать несколько способов приготовления, чтобы сохранить полезность овоща, рассказывает Архипова Юлия.

Парение

Парение – это один из самых здоровых способов приготовления брокколи, благодаря чему большая часть полезных веществ сохраняется.

Для этого достаточно нагреть воду в кастрюле, поставить на пароварку и добавить брокколи. Парить брокколи следует в течение 5-7 минут, чтобы они стали мягкими, но оставались хрустящими.

Варка

Варка – это универсальный способ, однако стоит проявлять рациональность. Каждый должен понимать, что из-за длительной термической обработки овощи точно потеряют часть своих полезных веществ.

Поэтому варка должна занимать не больше 3 минут, воду необходимо предварительно подсолить. После варки овощи сразу же стоит поместить в холодную воду. Благодаря этому они сохранят свои питательные вещества.

Жарка

Жарка — это еще один вариант приготовления брокколи, который позволяет сохранить его полезные свойства при правильном подходе. Для этого рекомендуется использовать минимальное количество масла и жарить брокколи на среднем огне не более 5-7 минут, чтобы они стали нежными, но не потеряли своей хрустящести.

Запекание

Запекание в духовке также является популярным способом приготовления. Для этого нужно:

нарезать на небольшие кусочки;

выложить на противень;

сбрызнуть оливковым маслом;

посыпать специями по вкусу.

Запекать в духовке около 15 минут при температуре 200 градусов. После приготовления брокколи следует сразу вынуть из противня и переложить в тарелку.

Как улучшить вкус

Чтобы сделать приготовленный овощ более вкусным, можно добавить к нему различные соусы и приправы. Например, облегченный соус на основе греческого йогурта с добавлением чеснока и лимонного сока, или просто посыпать брокколи тертым пармезаном или кунжутом.

Ранее мы писали, как приготовить вкусные постные котлеты из базовых ингредиентов.

Проверено редакцией