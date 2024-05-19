Копеечный завтрак из 90-х. Готовлю каждый день и не надоедает: простой рецепт из минимума продуктов

Завтрак — это важный прием пищи, который помогает организму получить необходимую энергию и питательные вещества для начала дня. Пропуская завтрак, вы замедлите обмен веществ, что может привести к набору веса и другим проблемам со здоровьем.
Кроме того, полноценный завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня и избегать переедания. Утренний прием пищи обеспечивает мозг энергией, необходимой для концентрации и продуктивной работы, а также даст важные витамины, минералы и другие питательные вещества, которые поддерживают здоровье организма.
Приготовим простой завтрак из минимума продуктов.
Ингредиенты:
- лук — 2 шт.;
- картофель — 700 г;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 80 мл;
- соль — щепотка.
Приготовление крестьянского завтрака:
Отвариваем до готовности картофель в мундире. Нарезаем мелко лук, а затем очищенный картофель режем крупно.
В сковороде на растительном масле обжариваем лук, добавляем к нему картофель. Пока обжаривается картошка с луком, взбиваем в миске яйца с молоком и солью.
Заливаем картофель и лук яичной смесью, перемешиваем. Под крышкой готовим яичную смесь с картофелем 5 минут.
После приготовления можно посыпать картофельный завтрак зеленью.
Простой сытный завтрак с заранее отварной или жареной картошкой приготовится еще быстрее.