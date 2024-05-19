Копеечный завтрак из 90-х. Готовлю каждый день и не надоедает: простой рецепт из минимума продуктов

Завтрак — это важный прием пищи, который помогает организму получить необходимую энергию и питательные вещества для начала дня. Пропуская завтрак, вы замедлите обмен веществ, что может привести к набору веса и другим проблемам со здоровьем.

Кроме того, полноценный завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня и избегать переедания. Утренний прием пищи обеспечивает мозг энергией, необходимой для концентрации и продуктивной работы, а также даст важные витамины, минералы и другие питательные вещества, которые поддерживают здоровье организма.

Приготовим простой завтрак из минимума продуктов.

Ингредиенты:

лук — 2 шт.;

картофель — 700 г;

яйца — 3 шт.;

молоко — 80 мл;

соль — щепотка.

Приготовление крестьянского завтрака:

Отвариваем до готовности картофель в мундире. Нарезаем мелко лук, а затем очищенный картофель режем крупно.

В сковороде на растительном масле обжариваем лук, добавляем к нему картофель. Пока обжаривается картошка с луком, взбиваем в миске яйца с молоком и солью.

Заливаем картофель и лук яичной смесью, перемешиваем. Под крышкой готовим яичную смесь с картофелем 5 минут.

После приготовления можно посыпать картофельный завтрак зеленью.

Простой сытный завтрак с заранее отварной или жареной картошкой приготовится еще быстрее.