Как приготовить драники с курицей: рецепт, который оценят хозяйки

Многие ищут драники с курицей, рецепт приготовления предельно понятен.

Ингредиенты:

Куриная грудка – 400 г;

лук – 1 шт.;

соль – по вкусу;

черный перец (молотый) – по вкусу;

картошка – 1-2 кг;

яйцо – 2-3 шт.;

мука – 3 столовые ложки с горкой;

сливочное масло – 100 г;

подсолнечное масло – 100 г.

Приготовление драников с курицей

Берем куриную грудку, моем и режем на небольшие кусочки. Затем куриную грудку необходимо пропустить через мясорубку, чтобы получился фарш, рассказывает Архипова Юлия.

Лук чистим, моем и измельчаем. Лук с фаршем соединяем, перчим и солим по вкусу, затем перемешиваем. Драники с курицей должны быть хорошо приправлены.

Берем картофель, чистим и моем. Две трети картофеля натираем на средней терке, а оставшуюся треть натираем на крупной терке. В миску с картофелем добавляем муку и яйца, а так же соль. Полученную массу тщательно перемешиваем.

Берем сковородку, ставим на средний огонь и разогреваем её, затем выливаем на нее подсолнечное масло, добавляем немного сливочного.

Столовой ложкой набираем картофельную массу (мука, яйца, картошка), затем выкладываем тоненькие лепешечки на сковороду. Чайной ложкой набираем фарш с луком и выкладываем на лепешки, разравниваем по поверхности лепешки.

Берем столовой ложкой картофельную массу и тонким слоем укладываем сверху фарша. Ложкой по окружности драника придавливаем края, чтобы драник не расслаивался при приготовлении. Трехслойные драники будут очень вкусные.

Жарим с обеих сторон, до темно золотистого цвета.

Рецепт приготовления драников с курицей не такой тяжелый, как кажется. Главное выполняйте все действия, которые мы подготовили для вас и вкусные драники обеспечены!

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Проверено редакцией