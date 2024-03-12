Не рецепт а золото. Десертный рулет в домашних условиях: к чаю быстро и вкусно

Сладкие рулеты — это ностальгия по прошлому для многих. Дело в том, что сладкий рулет плотно ассоциируется со школьным чаепитием. Как правило, на такие праздники мамы пекли детям рулеты или покупали в магазинах.

Домашний рулет был, конечно, вкуснее покупного. В магазинных образцах было много сахара и подсластителей, что делало вкус слишком приторным. Сейчас такие рулеты до сих пор можно встретить на прилавках магазинов. Правда, их популярность давно ушла.

Приготовить самостоятельно сладкий рулет не так сложно, как кажется. Создадим десертный рулет в домашних условиях.

Ингредиенты для десертного рулета:

вода -100 г;

молоко — 500 г;

соль — щепотка;

сахар — 155 г;

сливочное масло — 130 г;

мука — 130 г;

яйца — 5 шт.;

крахмал — 60 г;

ванилин;

ананас;

белый шоколад — 50 г;

растительное масло — 1 ст.л.

Приготовление десертного рулета:

Вливаем в сотейник воду и 100 мл молока, высыпаем соль и 5 грамм сахара, перемешиваем. Кладем в горячее молоко 80 грамм сливочного масла и растапливаем.

Высыпаем в смесь муку и замешиваем эластичное тесто. Лопаткой пару минут на среднем огне в сотейнике высушиваем тесто.

Выкладываем тесто в глубокую тару и распределяем по стенкам, чтобы оно быстрее остыло. В отдельной чаше взбиваем 3 яйца, постепенно вливаем яичную смесь в тесто и перемешиваем.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто ровным слоем.

Прихлопываем тесто ложкой, чтобы получились шероховатости.

Выпекаем тесто при 200 градусах 30 минут. В это время разбиваем в сотейник яйца, высыпаем 150 грамм сахара и крахмал, перемешиваем.

Высыпаем в смесь ванилин, вливаем 400 мл молока, варим массу. Добавляем в молоко 50 грамм сливочного масла и варим до загустения.

Нарезаем на небольшие кусочки консервированный ананас. Полученный бисквит переворачиваем дном вверх, смазываем кремом.

Посыпаем кремовый слой ананасовыми кусочками, сворачиваем бисквит в рулет начинкой внутрь.

Запечатываем рулет в пергаменте и оставляем в холодильнике на час.

Измельчаем белый шоколад, поливаем растительным маслом и растапливаем в микроволновке. Тонкой струйкой глазури поливаем готовый рулет.

Получается нежный сладкий ананасовый рулет.

Отличный вариант десерта для чаепития.