Как приготовить плов с бараниной: повар раскрыл хитрости

Со времен, еще, Советского Союза очень популярным блюдом являлся плов, и на данный период времени популярность этого блюда не утратилась.

Его готовили у себя родине в азиатских республиках, но и по всей стране, но по-настоящему правильно плов готовить могут, только на его родине.

Ну да не страшно, потому, что каждый может попробовать приготовить плов сам, немного придав ему собственную вкусовую гамму, рассказывает Архипова Юлия.

Затрата времени: 2 ч. 30 мин.

Порций: 6.

Понадобится продуктов:

Баранина – 600 г мякоти;

рис – длинозерновой 600 г;

масло – 200 мл (растительное);

моркови – 5 средних шт.;

луковицы – 2 средние;

острый перец – один стручок;

семена зиры – 1 ч. л.;

чеснок – 2 шт.;

соль.

Готовим плов

Итак, начнем готовить плов с бараниной. Первым делом, мы промоем несколько раз рис в холодной воде, воспользовавшись дуршлагом под краном или можно его промыть в глубокой кастрюле, затем оставив в ней не меньше чем на час.

Теперь займемся мясом, его необходимо тщательно промыть, затем на разделочной доске нарезать небольшими кусочками. Затем мы очистим и нарежем полуколечками лук, очистим, помоем морковь, нарезав ее соломкой.

Далее почистим чеснок и отрежем корешки, оставив зубцы цельными.

Ну – вот собственно и подошли уже к самому процессу готовки плова с бараниной. Достаем казан и разогреваем его, добавив растительного масла.

Ждем, пока он раскалится, и добавим в него лук, жарить лук будем, до превращения в теплые светло-коричневые цвета, приблизительно потребуется минут десять для этого.

Далее по истечению времени жарки лука, мы в казан добавим мясо, его будем жарить, помешивая, еще десять минут. Теперь, по истечению этого времени, нам следует незамедлительно добавить морковку, добавив зиры, готовим еще 15 минут.

Ну и теперь пришел черед добавить два стакана воды в наш будущий плов с бараниной, хорошенько посолить необходимо, все доводим до кипения и впоследствии необходимо, сделать меньше огонь и варить еще 40 минут.

Итак, прошло время необходимое (40 мин.) теперь пришел черед увеличить огонь под казаном и закинуть в него перец и чеснок. Пришло время заняться нашим рисом, предварительно мы его снова промоем и откинем на дуршлаг.

Добавляем рис в казан, затем выравниваем его – рис в казане должен лежать ровной поверхностью. Далее по стенке казана не спеша вольем 800-900 мл воды кипящей, чтобы в итоге рис был затоплен водой на 2 см с верхом.

Закроем наш плов и незамедлительно доводим его до кипения. Дожидаемся, когда наш плов закипит, делаем средним огонь, когда вода уйдет с поверхности, убавляем до минимального огня, накрываем крышкой наше будущее ароматное блюдо и готовим еще 20 минут.

Вот и пришло время попробовать наш рис на готовность. Попробовали на зубок рис и если он готов, можно сказать наш плов с бараниной готов!

Находим и достаем аккуратно из плова перец и чеснок, обратной стороной ложки, перекладываем наш плов на соответствующую посуду и украшаем перцем и чесноком, которые достали из плова ранее.

Ранее мы писали, как правильно приготовить магазинные пельмени.

Проверено редакцией