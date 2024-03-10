Обычные беляши больше не жарю, а готовлю по маминому рецепту. Беляши с идеальной начинкой

Беляши — это вкусное блюдо, похожее на мясные пирожки. Собственно, беляши и являются пирожками с мясом в татарской кухне. Постепенно сочные ароматные беляши стали захватывать всю страну.
Пик популярности беляшей пришелся на Советский Союз. Однако, о беляшах знали еще при Иване Грозном. Тогда беляши были новшеством в местной кулинарии. Пирожки с мясом от татар быстро прижились на столе царя и были важным блюдом вплоть до XVIII века. Затем беляши на время позабыли.
Спустя пару веков в СССР беляши опять стали актуальны. Продавали пирожки буквально на каждом рынке и вокзале. Покажем, как приготовить вкусные беляши.
Ингредиенты теста для беляшей:
- Соль — 1 ч.л.;
- Сахар — 2 ч.л.;
- Молоко — 150 мл;
- Вода — 150 мл;
- Сливочное масло — 70 г;
- Мука — 500 г;
- Дрожжи свежих — 15 г (сухие — 7 г).
Ингредиенты для начинки:
- Лук — 2 шт.;
- Фарш — 500 г;
- Перец черный — 1 ч.л.;
- Кориандр — ч.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Растительное масло — 60 мл.
Приготовление беляшей:
В миску высыпаем соль и сахар, выливаем теплое молоко и воду, добавляем дрожжи и перемешиваем. Высыпаем в молоко и воду муку, добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем.
Замешиваем тесто, собираем в один колобок. Оставляем тесто на 30 минут под пищевой пленкой.
В это время в блендере измельчаем лук, добавляем к нему фарш.
Высыпаем в начинку перец черный, соль и кориандр, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.
Тесто обминаем и делим надвое. Далее делим тесто на колобки по 35-40 грамм.
Раскатываем колобки в тонкие круглые пласты. В каждый круг кладем по ложке начинки, запечатываем внутри будто в мешочке.
При этом оставляем небольшое отверстие.
Для каждого беляша делаем небольшой кусочек пергамента. Вместе с пергаментом беляши кладем в пароварку и держим на пару 5 минут.
Перекладываем беляши на противень из пароварки. Смазываем беляши желтком, посыпаем кунжутом и выпекаем при 180 градусах полчаса.
В результате мы получаем сочные беляши.
Этот рецепт поможет приготовить беляши с идеальной начинкой.