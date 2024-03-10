Обычные беляши больше не жарю, а готовлю по маминому рецепту. Беляши с идеальной начинкой

Беляши — это вкусное блюдо, похожее на мясные пирожки. Собственно, беляши и являются пирожками с мясом в татарской кухне. Постепенно сочные ароматные беляши стали захватывать всю страну.

Пик популярности беляшей пришелся на Советский Союз. Однако, о беляшах знали еще при Иване Грозном. Тогда беляши были новшеством в местной кулинарии. Пирожки с мясом от татар быстро прижились на столе царя и были важным блюдом вплоть до XVIII века. Затем беляши на время позабыли.

Спустя пару веков в СССР беляши опять стали актуальны. Продавали пирожки буквально на каждом рынке и вокзале. Покажем, как приготовить вкусные беляши.

Ингредиенты теста для беляшей:

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 2 ч.л.;

Молоко — 150 мл;

Вода — 150 мл;

Сливочное масло — 70 г;

Мука — 500 г;

Дрожжи свежих — 15 г (сухие — 7 г).

Ингредиенты для начинки:

Лук — 2 шт.;

Фарш — 500 г;

Перец черный — 1 ч.л.;

Кориандр — ч.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Растительное масло — 60 мл.

Приготовление беляшей:

В миску высыпаем соль и сахар, выливаем теплое молоко и воду, добавляем дрожжи и перемешиваем. Высыпаем в молоко и воду муку, добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем.

Замешиваем тесто, собираем в один колобок. Оставляем тесто на 30 минут под пищевой пленкой.

В это время в блендере измельчаем лук, добавляем к нему фарш.

Высыпаем в начинку перец черный, соль и кориандр, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Тесто обминаем и делим надвое. Далее делим тесто на колобки по 35-40 грамм.

Раскатываем колобки в тонкие круглые пласты. В каждый круг кладем по ложке начинки, запечатываем внутри будто в мешочке.

При этом оставляем небольшое отверстие.

Для каждого беляша делаем небольшой кусочек пергамента. Вместе с пергаментом беляши кладем в пароварку и держим на пару 5 минут.

Перекладываем беляши на противень из пароварки. Смазываем беляши желтком, посыпаем кунжутом и выпекаем при 180 градусах полчаса.

В результате мы получаем сочные беляши.

Этот рецепт поможет приготовить беляши с идеальной начинкой.